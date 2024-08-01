60-летняя Елена Старостина показала фигуру в платье-комбинации

Актриса и телеведущая Елена Старостина посетила презентацию сериала «Она такая классная», которая состоялась 31 июля в летнем кинотеатре Summer Cinema by KION.
60-летняя Елена Старостина выбрала для выхода в свет серебристое платье-комбинацию, которое дополнила босоножками на каблуках в тон. Телеведущая также надела колье, кольцо, массивный браслет и черные наручные часы. Знаменитость сделала укладку и макияж с красной помадой.
Среди гостей мероприятия также были Влад Лисовец, Аврора, Владимир Маркони, Максим Стоянов, Александра Киселева, Олег Терновой и другие знаменитости.
Прошлой весной Елена Старостина в эфире шоу «Звезды сошлись» на НТВ призналась, что однажды выгнала свекровь из дома из-за критики в свой адрес.
«У меня был эфир, мы вызвали свекровь, чтобы она посидела с сыном. Она заходит и говорит: “А почему нет первого и второго? Моя дочь всегда готовит первое, второе и третье!”» — рассказала Старостина.
Актриса заявила, что после замечания попросила мать мужа уйти. По словам Старостиной, супруг поддержал ее в ходе конфликта.