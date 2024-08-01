Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

60-летняя Елена Старостина показала фигуру в платье-комбинации

Актриса и телеведущая посетила премьеру сериала «Она такая классная»

Актриса и телеведущая Елена Старостина посетила презентацию сериала «Она такая классная», которая состоялась 31 июля в летнем кинотеатре Summer Cinema by KION. 

Елена Старостина
Елена Старостина

60-летняя Елена Старостина выбрала для выхода в свет серебристое платье-комбинацию, которое дополнила босоножками на каблуках в тон. Телеведущая также надела колье, кольцо, массивный браслет и черные наручные часы. Знаменитость сделала укладку и макияж с красной помадой.

Среди гостей мероприятия также были Влад Лисовец, Аврора, Владимир Маркони, Максим Стоянов, Александра Киселева, Олег Терновой и другие знаменитости.

Прошлой весной Елена Старостина в эфире шоу «Звезды сошлись» на НТВ призналась, что однажды выгнала свекровь из дома из-за критики в свой адрес.

«У меня был эфир, мы вызвали свекровь, чтобы она посидела с сыном. Она заходит и говорит: “А почему нет первого и второго? Моя дочь всегда готовит первое, второе и третье!”» — рассказала Старостина.

Актриса заявила, что после замечания попросила мать мужа уйти. По словам Старостиной, супруг поддержал ее в ходе конфликта.