Юлия Высоцкая сообщила, что вышла на сцену с сорванной спиной

Юлия Высоцкая рассказала, что после очередного выхода на сцену сорвала спину и потеряла голос. Однако актриса осталась в восторге от проделанной работы и своих коллег.
«Отыграли “Вишневый сад”. Невероятно сегодня было! Все сошлось, сорванная спина, потерянный голос, магнитные бури
Поклонники поблагодарили Высоцкую за работу и признались, что обожают постановки с ее участием.
«Юлия, это было великолепно!!! И вы, и партнеры, и режиссура Кончаловского!!! И декорации, и костюмы!!! И вообще не заметны ни спина, ни сорванный голос, ни влияние бурь!!! Здоровья вам!!! И творческих успехов!!!», «Второй раз прихожу посмотреть этот спектакль и не могу насладиться. Спасибо вам за такие прекрасные моменты в жизни!», «Нам очень понравилось! Спасибо всем актерам за игру! Браво».
Напомним, спектакль «Вишневый сад» с участием Юлии Высоцкой идет в Театре имени Моссовета.
Ранее Юлия Высоцкая показала трогательное видео с мужем, режиссером Андреем Кончаловским.