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Юлия Высоцкая сообщила, что вышла на сцену с сорванной спиной

Актриса, несмотря на это, осталась в восторге от отыгранного спектакля
Юлия Высоцкая
Юлия ВысоцкаяИсточник: PersonaStars

Юлия Высоцкая рассказала, что после очередного выхода на сцену сорвала спину и потеряла голос. Однако актриса осталась в восторге от проделанной работы и своих коллег.

«Отыграли “Вишневый сад”. Невероятно сегодня было! Все сошлось, сорванная спина, потерянный голос, магнитные бури и т.д. … Но! Какие у меня партнеры — сама себе завидую! Какой у нас зритель!!! Как я люблю нашего Чехова и Кончаловского! Спасибо! Ныряю в август», — написала в личном блоге актриса.

Поклонники поблагодарили Высоцкую за работу и признались, что обожают постановки с ее участием.

«Юлия, это было великолепно!!! И вы, и партнеры, и режиссура Кончаловского!!! И декорации, и костюмы!!! И вообще не заметны ни спина, ни сорванный голос, ни влияние бурь!!! Здоровья вам!!! И творческих успехов!!!», «Второй раз прихожу посмотреть этот спектакль и не могу насладиться. Спасибо вам за такие прекрасные моменты в жизни!», «Нам очень понравилось! Спасибо всем актерам за игру! Браво».

Напомним, спектакль «Вишневый сад» с участием Юлии Высоцкой идет в Театре имени Моссовета.