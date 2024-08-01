Юлия Высоцкая сообщила, что вышла на сцену с сорванной спиной

«Юлия, это было великолепно!!! И вы, и партнеры, и режиссура Кончаловского!!! И декорации, и костюмы!!! И вообще не заметны ни спина, ни сорванный голос, ни влияние бурь!!! Здоровья вам!!! И творческих успехов!!!», «Второй раз прихожу посмотреть этот спектакль и не могу насладиться. Спасибо вам за такие прекрасные моменты в жизни!», «Нам очень понравилось! Спасибо всем актерам за игру! Браво».