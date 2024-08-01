Меган Фокс в откровенном образе снялась в новом фильме

Так, 38-летняя знаменитость разделась перед камерами до комплекта кружевного нижнего белья черного цвета, состоящего из полупрозрачного бюстгальтера и трусов с высокой посадкой. Кроме того, визажисты сделали ей яркий макияж с акцентом на губы, а стилисты распустили волосы и выпрямили их.