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Меган Фокс в откровенном образе снялась в новом фильме

Актриса сыграла главную роль в триллере «Меган: К вашим услугам»

Американская актриса и фотомодель Меган Фокс приняла участие в съемках откровенных сцен фильма «Меган: К вашим услугам». Соответствующие кадры из трейлера приводит издание Daily Mail.

Так, 38-летняя знаменитость разделась перед камерами до комплекта кружевного нижнего белья черного цвета, состоящего из полупрозрачного бюстгальтера и трусов с высокой посадкой. Кроме того, визажисты сделали ей яркий макияж с акцентом на губы, а стилисты распустили волосы и выпрямили их.

«Меган: К вашим услугам» — научно-фантастический триллер режиссера С.К. Дэйла. В кинокартине Меган Фокс исполняет роль женщины-робота, которая помогает одинокому отцу в воспитании детей. Однако через некоторое время она выходит из строя и начинает уничтожать все на своем пути.