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Сын Светланы Светличной ответил на слухи об инфаркте у артистки

Алексей Ивашов назвал состояние артистки стабильным
Светлана Светличная, 2016 год
Светлана Светличная, 2016 годИсточник: PersonaStars

Сын Светланы Светличной Алексей Ивашов опроверг в беседе с kp.ru, что у артистки случился инфаркт.

Ивашов заявил, что у Светличной стабильное состояние. Он также назвал неправдой слухи о том, что причиной болезни Альцгеймера у матери могла стать опухоль головного мозга. По словам сына знаменитости, у актрисы возрастные проблемы.

31 июля Telegram-канал Mash сообщил, что Светличная могла попасть в психиатрическую лечебницу из-за опухоли в головном мозге.

По данным канала, врачи якобы обнаружили новообразование у актрисы в лобной доле мозга. Авторы публикации утверждают, что находящаяся в психоневрологической клинике Светличная практически потеряла память из-за болезни Альцгеймера, у нее появились проблемы с речью и мышлением.

В конце марта Светличная была экстренно госпитализирована в Москве из-за проблем с сердцем. Тогда невестка актрисы отмечала, что жизни артистки ничего не угрожает, и она находится под наблюдением врачей.

Недавно Mash заявил, что у Светличной нашли новообразование под челюстью. Отмечалось, что ее направили к онкологу, чтобы назначить гистологию и подобрать план лечения. Невестка актрисы опровергла эту информацию.