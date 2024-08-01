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Брэд Питт прокомментировал аварию с участием своего сына

Актер заявил, что не смог связаться с Паксом после аварии
Брэд Питт
Брэд ПиттИсточник: Legion-Media.ru

Голливудский актер Брэд Питт заявил, что не смог связаться со своим сыном Паксом после аварии. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По словам инсайдера из окружения звезд, Брэд Питт сильно расстроен из-за несчастного случая, который произошел с его сыном. Актер «чувствует себя совершенно бессильным, потому что он вообще ничего не может сделать». Брэд Питт неоднократно звонил своим детям, но они не отвечают на его звонки.

Инсайдер добавил, что актер против того, чтобы Пакс передвигался на электровелосипеде без шлема. По мнению артиста, парень должен ездить на машине.

29 июля Пакс Джоли-Питт попал в аварию в Лос-Анджелесе. Сын Анджелины Джоли и Питта врезался на своем электровелосипеде в автомобиль. Отмечается, что парень передвигался без шлема. На место происшествия приехали сотрудники полиции и врачи.

Очевидцы утверждали, что Пакс жаловался на боль в бедре. Кроме того, он получил травму головы, поэтому его экстренно доставили в больницу. По информации журналистов, врачи боялись, что у сына Джоли и Питта может быть небольшое кровоизлияние в мозг. Однако позже издание сообщило, что парня, возможно, выпишут в ближайшее время.

Ранее друзья сына Джоли и Питта заявили, что он уже попадал в аварии без шлема.