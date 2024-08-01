Названа дата выхода второго сезона «Игры в кальмара»

Netflix представил новый трейлер второго сезона и анонсировали дату выхода новых серий. В ролике также сказано, что финальный, третий сезон выйдет в 2025 году. Режиссер и сценарист проекта Хван Дон Хек признался, что рад видеть, как его труд приносит плоды. По словам режиссера, его команда сделала все возможное, чтобы доставить зрителям еще больше острых ощущений. Он поблагодарил поклонников за поддержку проекта.