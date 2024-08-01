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Виктория Исакова показала редкое фото дочери

Актриса опубликовала снимок 8-летней Варвары
Варвара Мороз (фото: соцсети)
Варвара Мороз (фото: соцсети)

Актриса Виктория Исакова опубликовала фото дочери Юрия Мороза Варвары. Снимком она поделилась в соцсетях.

Сестра Дарьи Мороз Варвара позировала в топе, юбке и панаме. Ее сфотографировали за обедом с арбузом в загородном доме. Поклонники отметили, что девочка сильно выросла и стала похожа на сестру.

«Повзрослела», «Такая уже взрослая девочка», «Красотка, какая большая уже», «Папина дочка», «Красавица», — написали они.

Юрий Мороз почти 20 лет был женат на актрисе Марине Левтовой. В браке у них появилась дочь Дарья. Она пошла по стопам своих родителей, которые всегда поддерживали ее стремление выступать на сцене.

В 2001 году режиссер начал встречаться с Исаковой, которая на 20 лет моложе него. Через два года пара поженилась, а в 2015 году у них родился общий ребенок.

Актриса Дарья Мороз признавалась, что ей было 17 лет, когда у отца начался роман с Исаковой. По словам звезды, она сильно переживала из-за этого, но старалась держать себя в рамках и не мешать родителю строить личную жизнь. Позже артистка смогла принять мачеху, которая всего на семь лет старше нее. Мороз и Исакова недавно отмечали, что у них сложились крепкие дружеские отношения.