Виктория Исакова показала редкое фото дочери

Актриса Дарья Мороз признавалась, что ей было 17 лет, когда у отца начался роман с Исаковой. По словам звезды, она сильно переживала из-за этого, но старалась держать себя в рамках и не мешать родителю строить личную жизнь. Позже артистка смогла принять мачеху, которая всего на семь лет старше нее. Мороз и Исакова недавно отмечали, что у них сложились крепкие дружеские отношения.