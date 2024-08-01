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57-летняя Сальма Хайек показала фигуру в бикини

Актриса выложила фото в купальнике

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек поделилась фото в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в соцсети.

На размещенных снимках 57-летняя знаменитость запечатлена в бассейне на водяном матрасе. Она показала на камеру фигуру в зелено-розовом бикини, оформленном завязками на животе и талии. Кроме того, можно заметить, что на ее лице отсутствует макияж, а волосы распущены.

«Жду август», — подписала звезда пост, который набрал более 655 тысяч лайков.

Ранее стало известно, что Сальма Хайек приняла участие в эстафете олимпийского огня в Версале.