57-летняя Сальма Хайек показала фигуру в бикини

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек поделилась фото в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в соцсети.
На размещенных снимках 57-летняя знаменитость запечатлена в бассейне на водяном матрасе. Она показала на камеру фигуру в зелено-розовом бикини, оформленном завязками на животе и талии. Кроме того, можно заметить, что на ее лице отсутствует макияж, а волосы распущены.
«Жду август», — подписала звезда пост, который набрал более 655 тысяч лайков.
Ранее стало известно, что Сальма Хайек приняла участие в эстафете олимпийского огня в Версале.