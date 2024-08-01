57-летняя Сальма Хайек показала фигуру в бикини

На размещенных снимках 57-летняя знаменитость запечатлена в бассейне на водяном матрасе. Она показала на камеру фигуру в зелено-розовом бикини, оформленном завязками на животе и талии. Кроме того, можно заметить, что на ее лице отсутствует макияж, а волосы распущены.