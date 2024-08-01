Стало известно о романе уехавшего из России Смольянинова

В сентябре 2023 года Смольянинов заявил, что у него нет шансов и желания вернуться в РФ. Он подчеркнул, что не видит никаких предпосылок к тому, чтобы обстановка в России поменялась в ближайшее время. По словам артиста, даже перед развалом СССР были некоторые намеки на грядущие в скором времени изменения.