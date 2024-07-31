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31 июля 2024, новость

Жена Макарского заявила, что вышла замуж не по расчету

Певица Виктория Макарская раскрыла правду о 25-летнем браке с известным актером
Антон и Виктория Макарские
Антон и Виктория Макарские | Источник: Legion-Media.ru

Жена певца Антона Макарского заявила в личном блоге, что не выходила замуж по расчету. По словам артистки Виктории Макарской, их брак уже 25 лет держится на любви.

«Когда мы познакомились с Антоном, у него из всей собственности было: две майки, джинсы, гитара да бритва. Для создания семьи у моего жениха было только любящее сердце и фантастическая трудоспособность. Делая мне предложение, Антон сказал, что если я соглашусь выйти за него замуж, у меня будет все. Я, как хозяйственная девушка, уточнила, что именно. Жених ответил: “Я куплю тебе платье, шубу и дом”. Мы вместе 25 лет. Все обещания выполнены. Любви стало в тысячи раз больше, потому что прощаем друг другу ошибки, как свои собственные», — рассказала исполнительница.

Певица не скрывает, что у них были кризисы в отношениях, когда они всерьез задумывались о разводе, однако смогли сохранить семью. Артистка не считает свой брак идеальным, но и не стремится к этому.

Макарский рассказывал, что во время ссор с женой ломал двери и стол. Супруги по-прежнему часто разговаривают на повышенных тонах, чтобы выплеснуть эмоции, но в такие моменты не думают о расставании, а дают возможность друг другу высказаться. Певец отмечал, что у них «итальянская семья», где бушуют страсти.

Артистка впервые смогла забеременеть только в 38 лет. Певица признавалась в шоу «Ваша Наташа», что врач в Москве негативно отреагировала на ее положение и предложила сделать аборт. По мнению медика, Макарской в таком возрасте не удалось бы выносить ребенка. После этого супруги улетели в Израиль, где Викторию смогли успокоить и убедить, что беременность протекает хорошо. И 9 сентября 2012 года исполнительница родила в Иерусалиме дочь, которую назвали Марией.

А через три года в семье произошло пополнение, у супругов появился мальчик Иван. Макарская считает рождение сына в 42 года чудом, которое ей напророчила монахиня.

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