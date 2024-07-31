Гвинет Пэлтроу, Риз Уизерспун и Кэмерон Диаз блистали на вечеринке

Кэмерон Диаз поделилась в личном блоге новыми кадрами со своими звездными подругами — Гвинет Пэлтроу и Риз Уизерспун. Актрисы отметили четырехлетие винного бренда Avaline, который принадлежит Диаз.

<div id="vk_post_-122141110_31645"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?173"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-122141110_31645", -122141110, 31645, 'jnhz6iUyk5KmhXfK0jNRgyTu5nY'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Отпраздновали четырехлетие бренда Avaline в Хэмптонсе с близкими друзьями. Какой прекрасный вечер был. Мы выпивали вино и наслаждались ужином при свечах, пока солнце садилось», — рассказала звезда фильма «Маска».

Для вечеринки она выбрала белое длинное платье на тонких бретелях и сделала нежный макияж. Пэлтроу предпочла черное мини-платье, а Уизерспун — белоснежное кружевное мини-платье.

Поклонники сделали Диаз много комплиментов и отметили, что она шикарно выглядит.

«Кэмерон Диаз с возрастном становится как хорошее вино», «Они все прекрасны, но Кэмерон просто потрясающая», «Так приятно видеть столько красивых женщин вместе», «Кэмерон, ты сейчас красивее, чем когда-либо была».