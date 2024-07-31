Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
31 июля 2024, новость

Гвинет Пэлтроу, Риз Уизерспун и Кэмерон Диаз блистали на вечеринке

Бренд вина от Кэмерон Диаз Avaline отметил четырехлетие

Кэмерон Диаз поделилась в личном блоге новыми кадрами со своими звездными подругами — Гвинет Пэлтроу и Риз Уизерспун. Актрисы отметили четырехлетие винного бренда Avaline, который принадлежит Диаз.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Отпраздновали четырехлетие бренда Avaline в Хэмптонсе с близкими друзьями. Какой прекрасный вечер был. Мы выпивали вино и наслаждались ужином при свечах, пока солнце садилось», — рассказала звезда фильма «Маска».

Для вечеринки она выбрала белое длинное платье на тонких бретелях и сделала нежный макияж. Пэлтроу предпочла черное мини-платье, а Уизерспун — белоснежное кружевное мини-платье.

Поклонники сделали Диаз много комплиментов и отметили, что она шикарно выглядит.

«Кэмерон Диаз с возрастном становится как хорошее вино», «Они все прекрасны, но Кэмерон просто потрясающая», «Так приятно видеть столько красивых женщин вместе», «Кэмерон, ты сейчас красивее, чем когда-либо была».

В последние годы Кэмерон Диаз перестала появляться на светских вечеринках и сниматься в кино. Голливудская актриса объясняла, что решила больше внимания уделять мужу, музыканту Бенджи Мэддену, и дочери Рэддикс. В марте 2024 года у супругов родился сын Кардинал.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Гвинет Пэлтроу
Gwyneth Paltrow
Кэмерон Диаз
Кэмерон Диаз
Cameron Diaz
Маска
Риз Уизерспун
Риз Уизерспун
Reese Witherspoon
Новые трейлеры
Кадр из сериала «Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного» (2 сезон)
Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного
Тизер-трейлер
Кадр из сериала «Город тайн»
Город тайн
Трейлер
Кадр из сериала «Столыпин»
Столыпин
Трейлер
Кадр из фильма «Субстанция»
Субстанция
Дублированный тизер-трейлер
Кадр из сериала «Декстер: Первородный грех»
Декстер: Первородный грех
Тизер
Кадр из сериала «Пингвин»
Пингвин
Трейлер
Кадр из фильма «Три его дочери»
Его три дочери
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «9 секунд»
9 секунд
Трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
MailО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь