Гвинет Пэлтроу, Риз Уизерспун и Кэмерон Диаз блистали на вечеринке

Кэмерон Диаз поделилась в личном блоге новыми кадрами со своими звездными подругами — Гвинет Пэлтроу и Риз Уизерспун. Актрисы отметили четырехлетие винного бренда Avaline, который принадлежит Диаз.
«Отпраздновали четырехлетие бренда Avaline в Хэмптонсе с близкими друзьями. Какой прекрасный вечер был. Мы выпивали вино и наслаждались ужином при свечах, пока солнце садилось», — рассказала звезда фильма «Маска».
Для вечеринки она выбрала белое длинное платье на тонких бретелях и сделала нежный макияж. Пэлтроу предпочла черное мини-платье, а Уизерспун — белоснежное кружевное мини-платье.
Поклонники сделали Диаз много комплиментов и отметили, что она шикарно выглядит.
«Кэмерон Диаз с возрастном становится как хорошее вино», «Они все прекрасны, но Кэмерон просто потрясающая», «Так приятно видеть столько красивых женщин вместе», «Кэмерон, ты сейчас красивее, чем когда-либо была».
В последние годы Кэмерон Диаз перестала появляться на светских вечеринках и сниматься в кино. Голливудская актриса объясняла, что решила больше внимания уделять мужу, музыканту Бенджи Мэддену, и дочери Рэддикс. В марте 2024 года у супругов родился сын Кардинал.