Фильм на вечер: эксцентричный ромком с Курцыным и Чепурченко

Но трюки оборачиваются неожиданными последствиями — в результате экстренного торможения Лера получает травму и лишается воспоминаний о последнем годе жизни. Теперь она совсем не помнит Германа и считает, что до сих пор встречается с Максом. Который не прочь повернуть эту ситуацию в свою пользу и вернуть Леру…