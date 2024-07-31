Фильм на вечер: эксцентричный ромком с Курцыным и Чепурченко

Успешный, красивый и педантичный Герман очень нравится родителям его невесты Леры. Жених он идеальный — накануне свадьбы собирается подарить возлюбленной новенькую машину. По иронии судьбы, продавцом в автосалоне оказывается Макс — бывший парень Леры и безбашенный каскадер, который решает устроить паре экстремальный тест-драйв.
Но трюки оборачиваются неожиданными последствиями — в результате экстренного торможения Лера получает травму и лишается воспоминаний о последнем годе жизни. Теперь она совсем не помнит Германа и считает, что до сих пор встречается с Максом. Который не прочь повернуть эту ситуацию в свою пользу и вернуть Леру…
«Бывший в помощь» — приятная романтическая комедия положений с симпатичными актерами. Роман Курцын добросовестно отыгрывает привычное амплуа самоуверенного мачо-каскадера, а Вячеслав Чепурченко оттеняет его в роли интеллигента с легким ОКР. В центре этого любовного треугольника — обаятельная Ирина Безряднова.
Несмотря на незатейливый сценарий, лента притягивает своим авантюрным настроением и простой, но уютной историей, которая позволит выключить голову и расслабиться хотя бы на пару часов.