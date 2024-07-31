Звезда «Слова пацана» порассуждал о звездной болезни

Лев Зулькарнаев | Источник: Алексей Молчановский

Лев Зулькарнаев, который прославился благодаря сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте», рассказал, как изменилась его жизнь после прихода популярности. 24-летний актер признался, что столкнулся со звездной болезнью. В первую очередь, это связано с тем, что он иногда зазнается.

«Ну, я иногда отлетаю. Это отражается на отношении к людям. Могу позволить себе опоздать, не выполнить обещание, потому что мне кажется, что меня простят. В отношениях с девушками тоже прослеживается — в непостоянстве, безответственности», — признался актер в интервью изданию «Правила жизни».

Однако он считает, что это не произошло именно после того, как его заметили. По мнению Зулькарнаева, в нем и до этого была некая «темная сторона», с которой он боролся, но успех, возможно, «развязал ей руки».

«Приходится себя постоянно одергивать и корректировать. Как китайцы говорят: жизнь — постоянная поправка. Ты вроде идешь по своему маршруту, но постоянно от него отклоняешься», — объяснил артист.