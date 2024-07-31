Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
31 июля 2024, новость

Звезда «Слова пацана» порассуждал о звездной болезни

Лев Зулькарнаев признался, что «иногда отлетает»
Лев Зулькарнаев
Лев Зулькарнаев | Источник: Алексей Молчановский

Лев Зулькарнаев, который прославился благодаря сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте», рассказал, как изменилась его жизнь после прихода популярности. 24-летний актер признался, что столкнулся со звездной болезнью. В первую очередь, это связано с тем, что он иногда зазнается.

«Ну, я иногда отлетаю. Это отражается на отношении к людям. Могу позволить себе опоздать, не выполнить обещание, потому что мне кажется, что меня простят. В отношениях с девушками тоже прослеживается — в непостоянстве, безответственности», — признался актер в интервью изданию «Правила жизни».

Однако он считает, что это не произошло именно после того, как его заметили. По мнению Зулькарнаева, в нем и до этого была некая «темная сторона», с которой он боролся, но успех, возможно, «развязал ей руки».

«Приходится себя постоянно одергивать и корректировать. Как китайцы говорят: жизнь — постоянная поправка. Ты вроде идешь по своему маршруту, но постоянно от него отклоняешься», — объяснил артист.

Напомним, в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» Лев Зулькарнаев сыграл Зиму. Ранее актер признавался, что с радостью снялся бы в продолжении проекта.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Лев Зулькарнаев
Лев Зулькарнаев
Слово пацана
Слово пацана. Кровь на асфальте
Новые трейлеры
Кадр из сериала «Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного» (2 сезон)
Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного
Тизер-трейлер
Кадр из сериала «Город тайн»
Город тайн
Трейлер
Кадр из сериала «Столыпин»
Столыпин
Трейлер
Кадр из фильма «Субстанция»
Субстанция
Дублированный тизер-трейлер
Кадр из сериала «Декстер: Первородный грех»
Декстер: Первородный грех
Тизер
Кадр из сериала «Пингвин»
Пингвин
Трейлер
Кадр из фильма «Три его дочери»
Его три дочери
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «9 секунд»
9 секунд
Трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
MailО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь