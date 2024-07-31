Хоакин Феникс вспомнил, что Леди Гага «выплюнула кофе», услышав его вокал

Актер Хоакин Феникс рассказал, что Леди Гага «выплюнула свой кофе», когда услышала, как он поет. Артисты вместе снялись в музыкальном фильме «Джокер: Безумие на двоих».

«Помню, как она выплюнула кофе, когда я впервые запел. Это было так приятно и волнительно, что добавило мне уверенности», — вспомнил Хоакин Феникс в интервью Empire.

По словам звезды, Леди Гага все время поддерживала его и советовала петь так, как он чувствует.

Известно, что в новом «Джокере» прозвучат как минимум 15 каверов на хиты и несколько оригинальных песен. Над музыкой к ленте работает исландский композитор Хильдур Гуднадоуттир.

«Джокер: Безумие на двоих» выйдет 4 октября 2024 года. Съемки кинокартины стартовали осенью 2022-го.

К слову, для Хоакина Феникса это уже не первый вокальный опыт. Он пел в байопике «Переступить черту», где играл кантри-певца Джонни Кэша. Этот фильм даже получил «Грэмми» за музыку.