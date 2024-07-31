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31 июля 2024, новость

Хоакин Феникс вспомнил, что Леди Гага «выплюнула кофе», услышав его вокал

Актер отметил, что такая реакция от коллеги придала ему уверенности

Актер Хоакин Феникс рассказал, что Леди Гага «выплюнула свой кофе», когда услышала, как он поет. Артисты вместе снялись в музыкальном фильме «Джокер: Безумие на двоих».

«Помню, как она выплюнула кофе, когда я впервые запел. Это было так приятно и волнительно, что добавило мне уверенности», — вспомнил Хоакин Феникс в интервью Empire.

По словам звезды, Леди Гага все время поддерживала его и советовала петь так, как он чувствует.

Известно, что в новом «Джокере» прозвучат как минимум 15 каверов на хиты и несколько оригинальных песен. Над музыкой к ленте работает исландский композитор Хильдур Гуднадоуттир.

«Джокер: Безумие на двоих» выйдет 4 октября 2024 года. Съемки кинокартины стартовали осенью 2022-го.

К слову, для Хоакина Феникса это уже не первый вокальный опыт. Он пел в байопике «Переступить черту», где играл кантри-певца Джонни Кэша. Этот фильм даже получил «Грэмми» за музыку.

Напомним, что в апреле трейлер второго «Джокера» с Леди Гагой побил рекорд «Барби».

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