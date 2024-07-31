Джеймс Ганн объявил о завершении съемок нового «Супермена»

Кадр из фильма «Супермен»

Съемки фильма «Супермен» завершены, об этом сообщил сценарист и режиссер Джеймс Ганн в социальных сетях.

«Я старался снять фильм о хорошем человеке в мире, который не всегда так уж хорош. Доброта и поддержка, с которыми я сталкивался ежедневно на съемочной площадке, вдохновляли меня и подталкивали вперед, когда я чувствовал себя слишком измотанным», — написал Ганн.

Фильм «Супермен» положит начало перезагрузке вселенной DC под руководством самого Ганна и его партнера по DC Studios Питера Сафрана. Как напомнило издание Variety, изначально блокбастер должен был называться «Супермен: Наследие», но в феврале Ганн сообщил, что сократил название до просто «Супермен».

Коренсвет стал четвертым актером, воплотившим культовый геройский образ в полнометражном кино. Первым был Кристофер Рив в фильме «Супермен» 1978 года, он же снялся в трех следующих полнометражных продолжениях. Затем Брэндон Рут снялся в фильме Брайана Сингера «Возвращение Супермена» (2006), который не стал успешным в прокате.

В 2013 году британский актер Генри Кавилл воплотил на экране Супермена в фильме Зака Снайдера «Человек из стали» — этот проект положил начало расширенной вселенной DC и сделал Кавилла любимцем зрителей. Затем он появился в картинах «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» 2016 года и «Лига справедливости» 2017 года, а также сыграл камео в «Черном Адаме». Актер рассчитывал и в дальнейшем исполнять роль Кларка Кента, однако Ганн и Сафран решили выбрать на роль супергероя более молодого артиста.

Примечательно: Уилл Рив, сын покойного актера Кристофера Рива (первого исполнителя Супермена), появится в новой картине в эпизодической роли телерепортера.

Для самого Коренсвета предстоящий фильм станет первой крупной главной ролью в масштабном студийном проекте. Ранее ему в основном доставались роли второго плана. 31-летний актер наиболее известен участием в сериалах Netflix «Политик» и «Голливуд». Его самой заметной ролью в кино до «Супермена» был фильм ужасов «Пэрл» с Мией Гот в главной роли.

Премьера «Супермена» в кинотеатрах США запланирована на 11 июля 2025 года.