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31 июля 2024, новость

Стало известно о новых ДТП с участием сына Джоли и Питта

Друзья 20-летнего Пакса рассказали, что он ездит без шлема

Стало известно о других ДТП с участием приемного сына голливудских актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта Пакса. Об этом сообщает издание Page Six со ссылкой на собственный источник.

Пакс Джоли-Питт
Пакс Джоли-Питт | Источник: Legion-Media.ru

По словам источника, друзья беспокоятся о 20-летнем Паксе, недавно попавшем в аварию — на мотоцикле он якобы ведет себя безрассудно и не носит шлем.

Второй источник, близкий к семье юноши, сообщил, что мать находится с Паксом в больнице и его состояние врачи оценивают как стабильное.

29 июля Пакс Джоли-Питт попал в аварию в Лос-Анджелесе. Сын Джоли и Питта врезался на своем электровелосипеде в автомобиль. Отмечается, что парень передвигался без шлема. На место происшествия приехали сотрудники полиции и врачи. Молодой человек получил травмы бедра и головы.

Ранее Анджелина Джоли рассказала о состоянии сына после аварии.

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