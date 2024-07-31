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31 июля 2024, новость

Звезда сериала «Сладкая жизнь» рассказала о работе с Машковым

Лукерья Ильяшенко призналась, что совместные съемки оставили у нее только позитивное впечатление
Лукерья Ильяшенко
Лукерья Ильяшенко

Актриса Лукерья Ильяшенко призналась в беседе с порталом «Страсти», что коллега Владимир Машков очень трепетно относится к партнерам на сцене.

По словам Ильяшенко, Машков всегда подыграет, даст на что-то отреагировать и всегда поможет. Она назвала коллегу крутым партнером и большим профессионалом.

«Если где-то не дописана сцена, Машков сам будет ее переписывать», — поделилась артистка.

Ильяшенко и Машков принимали участие в детективном сериале «Налет». Актриса призналась, что коллега оставил только позитивное впечатление о себе. Артистка считает его лучшим партнером, с которым ей приходилось сниматься.

Ильяшенко также выделила среди коллег Сергея Безрукова. Актриса назвала его большим мастером и великим артистом.

«Он понимает, что партнер, который с ним в одном кадре, тоже должен быть хорош. Многие артисты этого не осознают. Зачастую происходит театр одного актера, и сцена не складывается. Безруков поможет, подскажет, расскажет, похвалит. Вселит в тебя такую уверенность, что ты подумаешь: “Вау! Классно получилось!”», — рассказала Ильяшенко.

Ранее Машков назвал актерское ремесло профессией с нулевой гарантией.

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