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31 июля 2024, новость

55-летняя Дженнифер Лопез снялась без косметики

Актриса выложила фото без макияжа в соцсети
Дженнифер Лопез
Дженнифер Лопез

Певица и актриса Дженнифер Лопез показала, как выглядит ее лицо без косметики. Знаменитость опубликовала фото в соцсети.

55-летняя артистка была запечатлена в белом свитшоте, который дополнила кольцами с бриллиантами и золотой цепочкой. Голливудская актриса позировала с распущенными волосами и без макияжа. Знаменитость улыбалась, сидя на диване.

В мае появились слухи о том, что у Дженнифер Лопез и Бена Аффлека серьезные проблемы в отношениях. Сообщалось, что актер переехал из их особняка в арендованный дом. При этом инсайдер отметил, что артист не виноват в разладе.

В конце июня певица улетела в отпуск. Ее заметили в компании друзей в Италии. При этом Бен Аффлек остался со своими детьми в Лос-Анджелесе. Недавно стало известно, что знаменитости провели вторую годовщину свадьбы раздельно, чем подогрели слухи о разводе. Кроме того, Бен Аффлек пропустил вечеринку по случаю дня рождения супруги.

На днях певицу подловили фотографы, когда она гуляла с детьми в Хэмптоне. Лопез не сдержалась и начала кричать на папарацци. Поп-исполнительница потребовала, чтобы они отошли от нее и ее детей. Когда фотографы продолжили снимать, знаменитость рассердилась сильнее и еще несколько раз повторила свою просьбу.

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