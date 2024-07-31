55-летняя Дженнифер Лопез снялась без косметики

Дженнифер Лопез

Певица и актриса Дженнифер Лопез показала, как выглядит ее лицо без косметики. Знаменитость опубликовала фото в соцсети.

55-летняя артистка была запечатлена в белом свитшоте, который дополнила кольцами с бриллиантами и золотой цепочкой. Голливудская актриса позировала с распущенными волосами и без макияжа. Знаменитость улыбалась, сидя на диване.

В мае появились слухи о том, что у Дженнифер Лопез и Бена Аффлека серьезные проблемы в отношениях. Сообщалось, что актер переехал из их особняка в арендованный дом. При этом инсайдер отметил, что артист не виноват в разладе.

В конце июня певица улетела в отпуск. Ее заметили в компании друзей в Италии. При этом Бен Аффлек остался со своими детьми в Лос-Анджелесе. Недавно стало известно, что знаменитости провели вторую годовщину свадьбы раздельно, чем подогрели слухи о разводе. Кроме того, Бен Аффлек пропустил вечеринку по случаю дня рождения супруги.