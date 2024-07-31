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31 июля 2024, новость

Звезда «Интернов» рассказал об отношениях с Охлобыстиным

Вадим Демчог отметил, что благодарен проекту и считает его культовым
Вадим Демчог в «Интернах»
Вадим Демчог в «Интернах»

Вадим Демчог, знакомый зрителям по роли доктора Купитмана в сериале «Интерны», рассказал об отношениях со своим коллегой Иваном Охлобыстиным. Актер признался, что раньше они были очень дружны, но в последнее время не поддерживают связь.

«Мы были очень-очень дружны, да-да. Сейчас как-то меньше. Мы не на связи. Раньше мы и дни рождения праздновали, и Новые года встречали», — отметил Демчог в интервью с Надеждой Стрелец.

Он добавил, что ценит коллегу за его талант и профессионализм. «Я безумно ценю его талант, его органику и его вот это умение потоково погружаться в образ, в тему. То есть как артист и исследователь феномена творчества, я очень-очень высоко его ценю», — рассказал актер.

Демчог также признался, что не общается с другими партнерами по проекту, но с теплом вспоминает совместную работу. Артист благодарен проекту и считает его культовым.

«Благодаря “Интернам” двери передо мной в моей жизни стали распахиваться сами. И это величайший опыт для любого артиста — поучаствовать в таком проекте. Он культовый, он запустил всю сериальную парадигму», — заключил Демчог.

Напомним, сериал «Интерны» выходил на экраны с 2010 года по 2015-й. По сюжету, доктор Быков (Иван Охлобыстин), заведующий терапевтическим отделением, обучал интернов и лечил вместе с ними пациентов. 

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