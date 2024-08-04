Тополиный пух, жара, отчаяние: стоит ли смотреть ромком с Лапенко и Тарасовой

На оставшиеся деньги парень решает гульнуть первый и последний раз в жизни. Впрочем, ему и в стрип-баре одиноко и грустно. Это привлекает внимание стриптизерши Юли (Аглая Тарасова). Она тоже несчастлива, поскольку живет с абьюзером, который тратит все ее деньги на себя. Любовь резко меняет Сашины планы на жизнь и смерть. Но как теперь остановить киллера?