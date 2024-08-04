Тополиный пух, жара, отчаяние: стоит ли смотреть ромком с Лапенко и Тарасовой

О чем фильм «Тополиный пух»
Саша (Антон Лапенко) еще молод, но уже сполна познал горечь поражений. Мечта стать летчиком не осуществилась, образования и профессии получить не смог, вынужден работать охранником. Жена ушла к другому. Правда, недалеко — живет с новым мужем в бывшей квартире Саши, которую разделили при разводе. Парню осталась одна комната, и супруги уговаривают бедолагу ее продать.
Осознав глубину своего падения, унижения и погрузившись в беспросветное отчаяние, Саша хочет свести счеты с жизнью. Но и это он боится сделать сам — поэтому нанимает для самого себя киллера. Точнее, просит мужа бывшей жены выступить в этом деле посредником.
На оставшиеся деньги парень решает гульнуть первый и последний раз в жизни. Впрочем, ему и в стрип-баре одиноко и грустно. Это привлекает внимание стриптизерши Юли (Аглая Тарасова). Она тоже несчастлива, поскольку живет с абьюзером, который тратит все ее деньги на себя. Любовь резко меняет Сашины планы на жизнь и смерть. Но как теперь остановить киллера?
Зачем смотреть
«Тополиный пух» — динамичная, яркая и озорная романтическая комедия с авантюрными приключениями и пародией на криминальные драмы. Нелепость сюжета, привычная для современных российских народных комедий, компенсируется яркой и органичной стилистикой балагана, абсурда и провинциального гламура.
Это своего рода «Я нанял убийцу» Аки Каурисмяки для бедных, откуда, собственно, позаимствована основная идея сюжета. Вспоминаются и британская лента «Вы умрете, или мы вернем вам деньги» Тома Эдмундса, и «Сюрприз» Майка ван Дима, сюжет которого, впрочем, позаковыристей.
Но «Тополиный пух» тоже не так уж прост — фильм имеет сложную структуру и рассказывает историю с точки зрения разных персонажей, что делает картину не слишком банальной и довольно увлекательной.
Почему можно не смотреть
Строчка из хита «Иванушек International» автоматически ассоциируется с июлем, так что с выходом в августе лента несколько припозднилась. Теперь под этот фильм придется прятаться в кинотеатрах вовсе не от жары, а от дождей. Для киноманов, которым сюжет ленты напомнит о Каурисмяки, ван Диме или Эдмундсе, единственной причиной для просмотра «Тополиного пуха» может стать разве что непогода. Юмор ленты не назовешь глубоким и тонким, коллизии — оригинальными и правдоподобными.
А идея, что вы можете быть невзрачным неудачником, который не смог получить вообще никакого образования и приличной работы, но однажды вас полюбит и спасет стриптизерша, — вообще вредная. Спасти человека в положении главного героя может только учеба и упорный созидательный труд. Вот бы о чем стоило снять комедию.