Ирина Горбачева показала стройную фигуру в облегающем платье

Ирина Горбачева в личном блоге показала серию новых снимков с недавней фотосессии. Актриса примерила для нее чувственный и женственный образ.

«Иногда смотрю на себя и спрашиваю: “Ир? А где Ирина Анатольевна?”» — иронично отметила актриса.

«Дорогая, от тебя такая женская энергия исходит, каждый раз восхищаюсь», «Античная скульптура!!!», «Как же ты прекрасна! Королева!», «Шикарна до невозможности. Это не Ира, это Ирина Прекрасная», «Ирина — как настоящая роскошная талантливейшая женщина — такая разная», «Огненный образ!», «Вау! Ну какая красивая».