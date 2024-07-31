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31 июля 2024, новость

Ирина Горбачева показала стройную фигуру в облегающем платье

Актриса примерила чувственный образ для новой фотосессии

Ирина Горбачева в личном блоге показала серию новых снимков с недавней фотосессии. Актриса примерила для нее чувственный и женственный образ.

Во время загрузки произошла ошибка.

Она надела светлое облегающее длинное платье с отрытыми плечами. Наряд подчеркнул стройную фигуру звезды сериала «Чики». Горбачева сделала нюдовый макияж и красиво уложила короткие волосы.

«Иногда смотрю на себя и спрашиваю: “Ир? А где Ирина Анатольевна?”» — иронично отметила актриса.

В комментариях коллеги и поклонники оставили массу комплиментов образу звезды.

«Дорогая, от тебя такая женская энергия исходит, каждый раз восхищаюсь», «Античная скульптура!!!», «Как же ты прекрасна! Королева!», «Шикарна до невозможности. Это не Ира, это Ирина Прекрасная», «Ирина — как настоящая роскошная талантливейшая женщина — такая разная», «Огненный образ!», «Вау! Ну какая красивая».

Ирина Горбачева — известная российская актриса театра и кино. Она знакома зрителям по таким кинопроектам, как «Аритмия», «Громкая связь», «Я худею», «Бременские музыканты», «Папаша в бегах» и другим.

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