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31 июля 2024, новость

Актриса Семина призвала заново проверить Пугачеву на иноагентство

Народная артистка осталась недовольна результатами проверки певицы Минюстом
Алла Пугачева
Алла Пугачева

Певица Алла Пугачева была проверена Минюстом РФ, который не нашел оснований для объявления ее иностранным агентом. Таким результатом оказалась недовольна народная артистка РСФСР Тамара Семина, пишет издание «Абзац».

Знаменитость призвала провести проверку заново. По ее словам, певицу нужно проверить не только на иноагентство, но и на адекватность.

«Она скользкая, противная вся, недостойный член общества», — заявила Семина.

Она добавила, что у Пугачевой, вероятно, «давно что-то случилось с головой». Не исключено, что звезда «тяжко заболела».

Ранее эту ситуацию прокомментировал музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. По его словам, глупо признавать Аллу Пугачеву иностранным агентом, так как она некогда была ведущей певицей страны.

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