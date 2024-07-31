Актриса Семина призвала заново проверить Пугачеву на иноагентство

Алла Пугачева

Певица Алла Пугачева была проверена Минюстом РФ, который не нашел оснований для объявления ее иностранным агентом. Таким результатом оказалась недовольна народная артистка РСФСР Тамара Семина, пишет издание «Абзац».

Знаменитость призвала провести проверку заново. По ее словам, певицу нужно проверить не только на иноагентство, но и на адекватность.

«Она скользкая, противная вся, недостойный член общества», — заявила Семина.

Она добавила, что у Пугачевой, вероятно, «давно что-то случилось с головой». Не исключено, что звезда «тяжко заболела».