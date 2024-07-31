Трейлер дня: Лядова, Куценко, Верник в продолжении откровенного сериала

В первом сезоне красивая и успешная Анна выбирала между двумя претендентами на ее сердце (Гоша Куценко и Антон Филипенко), но так и не смогла определиться. В продолжении перед героиней сериала ребром встал вопрос: «Что делать женщине, если у мужа ее подруги две любовницы?».