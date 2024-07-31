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31 июля 2024, статьяЧто посмотреть

Трейлер дня: Лядова, Куценко, Верник в продолжении откровенного сериала

Актеры снялись во втором сезоне комедии про отношения «Что делать женщине, если…»

Вышел первый тизер сериала «Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного» с Еленой Лядовой в главной роли.

В первом сезоне красивая и успешная Анна выбирала между двумя претендентами на ее сердце (Гоша Куценко и Антон Филипенко), но так и не смогла определиться. В продолжении перед героиней сериала ребром встал вопрос: «Что делать женщине, если у мужа ее подруги две любовницы?».

Анна окажется в самом центре любовных разборок своей лучшей подруги (Агриппина Стеклова), ее мужа (Игорь Верник) и двух его пассий.

Режиссером второго сезона стал Алексей Кузмин-Тарасов. К своим ролям вернулись также Александр Робак и Макар Хлебников, а новых героев сыграли Елена Николаева, Валери Зоидова и Сергей Епишев. На экране появляется также сценарист и продюсер проекта Александр Цыпкин.

Премьера второго сезона сериала «Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного» состоится в онлайн-кинотеатре Okko в 2024 году.

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