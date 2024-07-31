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31 июля 2024, новость

46-летняя Любовь Толкалина показала себя в прозрачном нижнем белье

Актриса опубликовала фото в откровенном образе

Российская актриса театра и кино Любовь Толкалина снялась в откровенном нижнем белье. Соответствующая публикация появилась в сторис ее соцсети.

Во время загрузки произошла ошибка.

Звезда сериала «Хэппи-энд» предстала на размещенном кадре, сидя на стуле вполоборота к камере. Она примерила нюдовый бюстгальтер из прозрачного материала и прикрыла часть бедер бежевой тканью. При этом знаменитость уложила волосы в высокий объемный пучок.

Также артистка показала фото, где позировала в морской воде в красном мини-платье, которое обнажало ее грудь без бра.

Накануне 46-летняя Любовь Толкалина снялась обнаженной.

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