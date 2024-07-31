46-летняя Любовь Толкалина показала себя в прозрачном нижнем белье

Российская актриса театра и кино Любовь Толкалина снялась в откровенном нижнем белье. Соответствующая публикация появилась в сторис ее соцсети.

<div id="vk_post_-122141110_31628"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?173"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-122141110_31628", -122141110, 31628, '-F8Ow8BhU7wOPmHQ30ZgLPu9jT0'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

Звезда сериала «Хэппи-энд» предстала на размещенном кадре, сидя на стуле вполоборота к камере. Она примерила нюдовый бюстгальтер из прозрачного материала и прикрыла часть бедер бежевой тканью. При этом знаменитость уложила волосы в высокий объемный пучок.

Также артистка показала фото, где позировала в морской воде в красном мини-платье, которое обнажало ее грудь без бра.