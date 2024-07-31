Светличная могла попасть в психиатрическую больницу из-за опухоли мозга

Светлана Светличная

Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная могла попасть в психиатрическую лечебницу из-за опухоли в головном мозге. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, врачи якобы обнаружили новообразование у актрисы в лобной доле мозга. Авторы публикации утверждают, что находящаяся в психоневрологической клинике Светличная практически потеряла память из-за болезни Альцгеймера, у нее появились проблемы с речью и мышлением.

Источники также сообщили, что актриса иногда не может двигаться без посторонней помощи и большую часть времени проводит в кровати. Кроме того, инсайдеры рассказали о вспышках агрессии у звезды — она якобы кусала медсестру.

Предположительно, опухоль может влиять на когнитивные функции, однако возраст пациентки может помешать операции. Врачи сделали биопсию, результаты которой в ближайшее время покажут характер новообразований.

Светлане Светличной 84 года. Она известна по ролям в фильмах «Бриллиантовая рука», «17 мгновений весны», «Место встречи изменить нельзя».