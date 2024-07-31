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31 июля 2024, новость

30-летний сын Шварценеггера иронично поздравил его с днем рождения

Патрик Шварценеггер опубликовал архивное фото с отцом

Патрик Шварценеггер, средний сын Арнольда Шварценеггера, в личном блоге опубликовал архивное фото со своим отцом, которому недавно исполнилось 77 лет. Кадр был сделан, когда Шварценеггеру-младшему было семь лет.

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Сын и отец запечатлены в картинной раме. На фото они широко улыбаются и выглядят счастливыми.

«Я люблю тебя почти так же, как ты любишь себя!» — поздравил актер родителя с днем рождения в шутливой форме.

30-летний Патрик Шварценеггер родился в браке актера Арнольда Шварценеггера и журналистки Марии Шрайвер. У пары есть дочери Кэтрин и Кристина, а также сын Кристофер.

Шварценеггер и Шрайвер прожили в браке 25 лет и в 2011 году расстались. Причиной развода стал роман звезды «Терминатора» с домработницей. Женщина родила от него сына Джозефа, которому сейчас 26 лет.

Актер признавался, что жестоко поступил с женой и причинил ей боль, но, несмотря на это, они смогли наладить отношения и остаться друзьями ради своих детей.

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