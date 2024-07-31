30-летний сын Шварценеггера иронично поздравил его с днем рождения

Патрик Шварценеггер, средний сын Арнольда Шварценеггера, в личном блоге опубликовал архивное фото со своим отцом, которому недавно исполнилось 77 лет. Кадр был сделан, когда Шварценеггеру-младшему было семь лет.

<div id="vk_post_-122141110_31626"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?173"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-122141110_31626", -122141110, 31626, 'lnyzywfoglFIdf1pZ4fybqIaidg'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

Сын и отец запечатлены в картинной раме. На фото они широко улыбаются и выглядят счастливыми.

«Я люблю тебя почти так же, как ты любишь себя!» — поздравил актер родителя с днем рождения в шутливой форме.

30-летний Патрик Шварценеггер родился в браке актера Арнольда Шварценеггера и журналистки Марии Шрайвер. У пары есть дочери Кэтрин и Кристина, а также сын Кристофер.

Шварценеггер и Шрайвер прожили в браке 25 лет и в 2011 году расстались. Причиной развода стал роман звезды «Терминатора» с домработницей. Женщина родила от него сына Джозефа, которому сейчас 26 лет.