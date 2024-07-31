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31 июля 2024, новость

45-летняя актриса Кейт Хадсон показала фигуру в бикини

Актриса продемонстрировала фигуру в черном купальнике

Американская актриса Кейт Хадсон поделилась снимками с отдыха. Соответствующая публикация появилась на ее странице в соцсети.

Во время загрузки произошла ошибка.

Так, на одном из размещенных фото 45-летняя звезда фильмов «Война невест» и «Достать ножи» показала подтянутую фигуру в бикини черного цвета. При этом она позировала в солнцезащитных очках с леопардовой оправой, лежа на шезлонге.

В то же время на другом снимке знаменитость запечатлела себя в черной майке с разрезами посередине и тонкими завязками в районе декольте.

Ранее Кейт Хадсон призналась, что отказалась от общения с мужчинами на год.

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