45-летняя актриса Кейт Хадсон показала фигуру в бикини

Американская актриса Кейт Хадсон поделилась снимками с отдыха. Соответствующая публикация появилась на ее странице в соцсети.

<div id="vk_post_-122141110_31629"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?173"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-122141110_31629", -122141110, 31629, '4O7K_6J5bKv6O5oLYfmnfIEySiw'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

Так, на одном из размещенных фото 45-летняя звезда фильмов «Война невест» и «Достать ножи» показала подтянутую фигуру в бикини черного цвета. При этом она позировала в солнцезащитных очках с леопардовой оправой, лежа на шезлонге.

В то же время на другом снимке знаменитость запечатлела себя в черной майке с разрезами посередине и тонкими завязками в районе декольте.