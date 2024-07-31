45-летняя актриса Кейт Хадсон показала фигуру в бикини

Американская актриса Кейт Хадсон поделилась снимками с отдыха. Соответствующая публикация появилась на ее странице в соцсети.
Так, на одном из размещенных фото 45-летняя звезда фильмов «Война невест» и «Достать ножи» показала подтянутую фигуру в бикини черного цвета. При этом она позировала в солнцезащитных очках с леопардовой оправой, лежа на шезлонге.
В то же время на другом снимке знаменитость запечатлела себя в черной майке с разрезами посередине и тонкими завязками в районе декольте.
Ранее Кейт Хадсон призналась, что отказалась от общения с мужчинами на год.