Режиссер считает, что фильм «ТАСС уполномочен заявить…» актуален во все времена

Вячеслав Тихонов в фильме «ТАСС уполномочен заявить…»

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Советский многосерийный художественный фильм «ТАСС уполномочен заявить…», поставленный в 1984 году по одноименному роману Юлиана Семенова режиссером Владимиром Фокиным, вышел на экраны 40 лет назад. ТАСС поговорил с создателем картины о съемках и условиях, в которых они проводились. По словам режиссера, фильм остается актуальным во все времена, поскольку снят без желания понравиться властям.

«Я надеюсь, что эта картина актуальна во все времена. Прежде всего, потому что сделана честно, без малейших попыток понравиться тогдашнему советскому режиму и тогдашнему американскому режиму. Хотя американское правительство много писало. У меня где-то есть подборка, которую предоставили консультанты из контрразведки. Они тоже очень высоко оценили картину. Дело в том, что это не так называемый производственный фильм. Было такое понятие в советское время. Когда можно было снимать о сталеварах, хлеборобах, целинниках и так далее. Это человеческая история. Это история о том, как большая политика оказывается у нас на столе. О том, как она напрямую влияет на личную, частную жизнь каждого человека», — поделился с ТАСС режиссер.

Он пытался сделать картину максимально близкой к реальным событиям, однако, в то же время всячески стремился к тому, чтобы она была художественной. «Чтобы она была обращена не к разуму, не к рассудку, не к рацио, а к человеческим эмоциям, чувствам. И встретил понимание. Не только у нас в стране. Я был сильно удивлен. Ведь когда шла картина “ТАСС уполномочен заявить…”, Москва была пустая. Вся страна смотрела это кино. То же самое было на Кубе, где я снимал африканскую линию. То же самое было в Дамаске. Весь город просто вымирал», — вспоминает режиссер.

Почти полвека назад Советский Союз и большинство социалистических стран бойкотировали Олимпийские игры, проходившие летом 1984 года в Лос-Анджелесе. Именно в момент начала спортивного события вышел фильм Владимира Фокина, рассказывающий о борьбе советской и американской разведок. «Всей съемочной группе пришлось предпринять титанические усилия, чтобы картина вышла именно в момент начала Олимпийских игр. <…> Сдавать я ее должен был 29 декабря, чтобы она считалась картиной этого года. Меня взяли в тиски и сказали: “Ты должен выйти 5 августа”. Поэтому практически вся съемочная группа переселилась и жила на студии. И мы все-таки на почти полгода раньше вышли в эфир. Помню, у меня четвертая серия была в эфире, а по девятой у меня еще шли речевые тонировки, я там делал какие-то поправки. Это такой немножко подвиг», — рассказал создатель фильма, отметив, что внешнеполитическая ситуация того периода очень схожа с сегодняшней.

О картине