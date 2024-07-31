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31 июля 2024, новость

Анджелина Джоли рассказала о состоянии сына после аварии

Актриса находится рядом с Паксом, накануне врезавшимся в автомобиль
Анджелина Джоли с сыном Паксом
Анджелина Джоли с сыном Паксом | Источник: Legion-Media.ru

Голливудская актриса Анджелина Джоли навестила сына Пакса в больнице после аварии. Об этом сообщает издание People.

Инсайдер из окружения знаменитостей заявил, что Анджелина Джоли находится рядом с Паксом. Актриса сообщила, что состояние ее сына стабильное.

29 июля Пакс Джоли-Питт попал в аварию в Лос-Анджелесе. Сын Джоли и Брэда Питта врезался на своем электровелосипеде в автомобиль. Отмечается, что парень передвигался без шлема. На место происшествия приехали сотрудники полиции и врачи.

Очевидцы утверждали, что Пакс жаловался на боль в бедре. Кроме того, он получил травму головы, поэтому его экстренно доставили в больницу. По информации журналистов, врачи боялись, что у сына Джоли и Питта может быть небольшое кровоизлияние в мозг. Однако позже издание сообщило, что парня, возможно, выпишут в ближайшее время.

Несколько недель назад появилась информация, что дети Анджелины Джоли переживают за ее здоровье. Инсайдер из окружения звезд заявил, что у актрисы появились проблемы с питанием из-за бракоразводного процесса с Брэдом Питтом. По словам источника, во время стресса актриса не может есть.

Ранее сообщили, что у дочери Брэда Питта не получилось отказаться от фамилии отца.

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