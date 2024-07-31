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31 июля 2024, новость

Юная звезда «Чебурашки» рассказала о съемках сиквела фильма

Актриса Ева Смирнова получила сразу четыре главные роли после успеха «Чебурашки»
Ева Смирнова в фильме «Чебурашка»
Ева Смирнова в фильме «Чебурашка»

Юная актриса Ева Смирнова рассказала о съемках сиквела киносказки «Чебурашка». Ее цитирует kp.ru.

По словам Смирновой, съемки проходят хорошо, и для производства фильма собралась «яркая, крутая, солнечная команда».

«А что ждет зрителя? Много приключений, получения новых эмоций и интересный сюжет», — пообещала она.

После успеха «Чебурашки» девочка получила сразу четыре главные роли — в 2024 году она занята в рекордном для себя количестве проектов, сразу четырех — «Чебурашка 2», «Папины дочки. Новые», «Волшебный участок», «Против всех».

«Конечно, иногда бывает, что чисто физически устаю, но стоит мне отдохнуть, и я сразу готова рваться в бой и дальше продолжать сниматься!» — заверила актриса.

«Чебурашка» вышел в прокат в начале 2023 года и собрал 6,7 миллиарда рублей. 11-летняя Смирнова, кроме «Чебурашки», снималась в проектах «Вампиры средней полосы», «Волшебный участок», «Чиновница» и других.

Ранее сыгравшая продавщицу мороженого в «Чебурашке» Софья Зайка поделилась деталями съемок продолжения.

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