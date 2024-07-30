Культовый наряд принцессы Леи продан на аукционе за $175 тысяч

Знаменитый золотой костюм-бикини, который носила Кэрри Фишер на съемках фильма «Звездные войны: Эпизод 6 — Возвращение Джедая», был продан на аукционе за $175 тыс. В этот комплект из семи предметов также вошли набедренные кольца, нарукавник и браслет. Неизвестный покупатель приобрел этот наряд во время двухдневной распродажи, на которой было представлено более 500 предметов из голливудских фильмов, сообщает CNN.

Кэрри Фишер в образе принцессы Леи | Источник: Legion-Media.ru

Компания Heritage Auctions из Далласа, организовавшая аукцион, назвала костюм принцессы Леи одним из самых запоминающихся нарядов в истории франшизы «Звездные войны». Этот костюм принцесса Лея носила после того, как ее захватил Джабба Хатт.

Костюм был создан ювелиром и скульптором Ричардом Миллером по эскизам художника по костюмам Нило Родис-Джамеро. Миллер объяснял, что открытый костюм должен был проиллюстрировать взросление персонажа Леи на протяжении трилогии.

Миллер также вспоминает, что исполнительнице роли Леи Кэрри Фишер не понравилось бикини, поскольку оно было слишком открытым и плохо сидело. Он создавал костюм, используя манекен, отлитый с тела актрисы, но к моменту съемок фильма Фишер похудела, и костюм оказался ей велик.

В ходе двухдневной распродажи Heritage Auctions, которая завершилась в пятницу, было выручено $5,9 млн. Одним из самых дорогих лотов стала модель Y-образного крыла, использованная в фильме «Звездные войны: Эпизод 4 — Новая надежда». Она была продана за $1,55 млн.

Y-Wing — это миниатюрная модель, использовавшихся для крупных планов в фильме. Она была создана студией визуальных эффектов Industrial Light and Magic.

Согласно сайту аукционного дома, основной дизайн корабля был разработан Колином Кантвеллом. Он основывался на кратком описании, предоставленном режиссером Джорджем Лукасом.

«Лукас считал необходимым создавать отличительные формы, чтобы зрители могли сразу понять, является ли корабль "хорошим парнем" или "плохим парнем"», — говорится на сайте.

Модель изготовлена из «смолы, вакуумно-формованного полистирола, акрила и металлических компонентов на алюминиевом каркасе, с пятью точками крепления, и оформлена как космический корабль с боевыми повреждениями.

Маколей Калкин в фильме «Один дома» | Источник: Legion-Media.ru

Также на торги были выставлены финальный постер фильма «Бегущий по лезвию» (1982), шлем Дина Джарина из «Мандалорца» и первый сценарий Стэнли Кубрика и Артура Ч. Кларка к фильму «2001 год: Космическая одиссея». Как отмечал исполнительный вице-президент Heritage Auctions Джо Маддалена, на аукционе Heritage были собраны очень важные культурные артефакты, которые никогда раньше не выставлялись вместе.