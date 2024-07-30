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30 июля 2024, новость

76-летняя актриса удивила зрителей ток-шоу моложавой внешностью

Внешний вид звезды комедийного мюзикла «Придурок» обсудили пользователи соцсети
Бернадетт Питерс
Бернадетт Питерс | Источник: Legion-Media.ru

Американская актриса, певица и писательница Бернадетт Питерс появилась в эфире популярного ток-шоу «Прямой эфир с Келли и Марком» и удивила зрителей. На соответствующие комментарии на платформе X (ранее — Twitter) обратило внимание издание The Sun.

Так, 76-летняя звезда комедийного мюзикла «Придурок» предстала перед камерами в расклешенных голубых джинсах, белой рубашке с синими кружевами и открытых босоножках. При этом на ее лице присутствовал легкий макияж, а волосы были уложены в пышные кудри.

Пользователи сети оценили моложавую внешность знаменитости в комментариях под видео. «Как Бернадетт Питерс не постарела за всю свою жизнь?», «Она ведьма?», «Она где-то нашла эликсир молодости», «Почему она выглядит лучше, чем я в 40?», «Великолепная женщина», — высказывались они.

Ранее колумбийско-американская актриса, телеведущая и модель София Вергара поделилась новыми фото с отдыха в Италии и удивила фанатов.

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