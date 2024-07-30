Сакраменто
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
30 июля 2024, новость

Козловский признался в чувствах к посетившей его спектакль Пугачевой

После выступления в Юрмале актер обратился к сидевшей в зале певице
Данила Козловский
Данила Козловский | Источник: Алексей Молчановский

Актер Данила Козловский исполнил песню певицы Аллы Пугачевой в концертном зале «Дзинтари» в Юрмале. Об этом сообщает MK.RU.

На сцене Козловский отыграл моноспектакль Frank, а затем спел композицию Пугачевой «Любовь, похожая на сон». Он также публично признался в теплых чувствах к певице, заявив, что всегда был ее поклонником.

Пугачева в это время находилась в зале вместе с супругом Максимом Галкиным (внесен Минюстом в реестр иноагентов). По данным MK.RU, после спектакля актриса за кулисами подошла к Козловскому и поблагодарила его за игру.

Ранее суд встал на сторону Козловского в деле о дискредитации Вооруженных сил России. Причиной разбирательства стали слова главы «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталия Бородина на тему того, что актер после начала специальной военной операции уезжал в США, а после вернулся в Россию и начал вновь выступать в театре.

Накануне стало известно, что Алла Пугачева высказалась о моноспектакле Данилы Козловского.

Поделиться с друзьями!
Новые трейлеры
Кадр из сериала «Столыпин»
Столыпин
Трейлер
Кадр из фильма «Субстанция»
Субстанция
Дублированный тизер-трейлер
Кадр из сериала «Декстер: Первородный грех»
Декстер: Первородный грех
Тизер
Кадр из сериала «Пингвин»
Пингвин
Трейлер
Кадр из фильма «Три его дочери»
Его три дочери
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «9 секунд»
9 секунд
Трейлер
Кадр из фильма «Стальное сердце»
Стальное сердце
Тизер-трейлер
Кадр из фильма «Бордерлендс»
Бордерлендс
Дублированный трейлер №2
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
MailО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь