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30 июля 2024, новость

Николь Кидман впервые за долгое время вышла в свет с дочерью

Актриса появилась на публике с дочерью-подростком

Актриса Николь Кидман впервые за долгое время появилась на публике с дочерью-подростком. Они посетили вечеринку в Париже, которую устроил бренд часов OMEGA в честь Олимпиады.

Николь Кидман с дочерью Сандей Роуз
Николь Кидман с дочерью Сандей Роуз | Источник: Legion-Media.ru

Звезда для выхода в свет выбрала укороченный топ и юбку длины миди, а 16-летняя Сандей Роуз предпочла трендовый костюм с жилеткой.

С 2005 года Кидман состоит в отношениях с австралийским певцом Китом Урбаном. У пары двое общих детей: помимо Сандей Роуз, они воспитывают 13-летнюю Фэйт Маргарет. Супруги не скрывают, что девочек выносили суррогатные матери.

У актрисы также есть двое приемных детей, которых она усыновила в браке с коллегой Томом Крузом. После развода артистов в 2001 году их дочь Изабелла Джейн и сын Коннор Энтони предпочли остаться с отцом. Кидман признавалась в интервью, что тяжело переживала разлуку. Позже звезде удалось на некоторое время возобновить общение с Изабеллой, но Коннор отказался идти «на мировую». По словам инсайдеров, уже несколько лет актриса не контактирует с приемными детьми.

Ранее Николь Кидман была замечена на соревнованиях по скейтбордингу вместе с мужем и дочерьми. 

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