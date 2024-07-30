Николь Кидман впервые за долгое время вышла в свет с дочерью

Актриса Николь Кидман впервые за долгое время появилась на публике с дочерью-подростком. Они посетили вечеринку в Париже, которую устроил бренд часов OMEGA в честь Олимпиады.
Звезда для выхода в свет выбрала укороченный топ и юбку длины миди, а 16-летняя Сандей Роуз предпочла трендовый костюм с жилеткой.
С 2005 года Кидман состоит в отношениях с австралийским певцом Китом Урбаном. У пары двое общих детей: помимо Сандей Роуз, они воспитывают 13-летнюю Фэйт Маргарет. Супруги не скрывают, что девочек выносили суррогатные матери.
У актрисы также есть двое приемных детей, которых она усыновила в браке с коллегой Томом Крузом. После развода артистов в 2001 году их дочь Изабелла Джейн и сын Коннор Энтони предпочли остаться с отцом. Кидман признавалась в интервью, что тяжело переживала разлуку. Позже звезде удалось на некоторое время возобновить общение с Изабеллой, но Коннор отказался идти «на мировую». По словам инсайдеров, уже несколько лет актриса не контактирует с приемными детьми.
Ранее Николь Кидман была замечена на соревнованиях по скейтбордингу вместе с мужем и дочерьми.