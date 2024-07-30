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30 июля 2024, фоторепортажКрасная дорожка

Лапенко представил фильм «Тополиный пух», где снялся с Аглаей Тарасовой

Выход комедии поддержали российские знаменитости
Артем Лемперт и Антон Лапенко
Артем Лемперт и Антон Лапенко

В столичном кинотеатре «Художественный» состоялся премьерный показ комедийного фильма «Тополиный пух» режиссера Артема Лемперта.

Вместе с постановщиком картину презентовали исполнители главных ролей — Антон Лапенко, Виталий Хаев, Андрей Титченко, Илья Борисов и Полина Шашуро.

Аглая Тарасова, которая сыграла главную женскую роль, не смогла прийти на премьеру, так как в это время была на съемках.

Гостями вечера стали Жора Крыжовников, Анастасия Калашникова, Юлия Коваль, Иван Макаревич, Алексей Лукин, Антон Жижин, Елена Муравьева, Дарья Руденок и многие другие.

Премьера фильма «Тополиный пух»
Премьера фильма «Тополиный пух»

Кинолента состоит из трех новелл, каждая из которых повествует об одном и том же событии, но с неожиданной точки зрения одного из главных героев.

В центре сюжета фильма — неудачник Саша (Антон Лапенко), который работает охранником в обменнике. В детстве он мечтал стать летчиком, но не поступил в летное училище из-за своих страхов и неуверенности в себе.

Герой вынужден делить квартиру с бывшей женой и ее нынешним мужем Женей (Антон Васильев), а также их детьми. Отчаявшись и разочаровавшись во всем, Саша решает уйти из жизни и просит помощи у Жени.

Все меняется, когда герой влюбляется в Юлю (Аглая Тарасова), благодаря которой обретает смысл жизни. Героям придется пережить опасное приключение, спасти друг друга и начать видеть вокруг не только плохое, но и прекрасное.

В широкий прокат фильм «Тополиный пух» выходит 1 августа.

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