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30 июля 2024, новость

Сара Джессика Паркер приехала на Олимпиаду в Париже

Звезда сериала «Секс в большом городе» вместе с семьей прогулялась по столице Франции

Сара Джессика Паркер вместе с мужем, актером Мэттью Бродериком, и тремя детьми — 21-летним сыном Джеймсом и 13-летними дочерьми-близнецами Марион и Табитой — приехала на Олимпийские игры в Париже.

Во время загрузки произошла ошибка.

Джеймс Бродерик в личном блоге показал семейное фото. Звезда сериала «Секс в большом городе» позировала в летнем белом платье с цветочным принтом, объемными рукавами и пышной юбкой. Актриса также надела черные балетки в горошек и черные солнцезащитные очки.

Родные голливудской звезды предпочли спортивные и повседневные наряды. Также Бродерик-младший опубликовал еще одно фото, которое было сделано в день открытия Олимпиады.

На снимке его родители запечатлены с коллегой Томом Крузом. Актеры что-то оживленно обсуждали, а актриса смотрела вдаль, держа над всеми зонт.

Кстати, бывшая жена Круза, актриса Николь Кидман, вместе с мужем и детьми тоже приехала на Олимпийские игры и уже посетила соревнование по скейтбордингу.

Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа.

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