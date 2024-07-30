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30 июля 2024, новость

Украина изменила позицию по участию Хаматовой в Венецианском кинофестивале

МИД Украины ранее призывал не пускать Хаматову на Венецианский кинофестиваль
Чулпан Хаматова
Чулпан Хаматова | Источник: Legion-Media.ru

Украина изменила позицию по поводу участия российской актрисы Чулпан Хаматовой в кинофестивале в Венеции. Об этом сообщает «Политика Страны» в Telegram-канале.

Артистка сыграла главную роль в фильме «Тихая жизнь», который покажут на фестивале. Отмечается, что Министерство иностранных дел (МИД) страны удалило заявление, которое было опубликовано в соцсети X 28 июля.

В посте украинское ведомство называло артистку бывшей сторонницей президента РФ Владимира Путина. «Несмотря на то, что она покинула Россию, ее прошлые связи с Путиным вызывают вопросы», — говорилось в сообщении.

До этого Хаматова рассказала, что планирует отправиться на гастроли в Европу и США после увольнения из труппы Нового Рижского театра. По ее словам, планируется три новых спектакля, поставленных режиссером Дмитрием Крымовым.

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