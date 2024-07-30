Дочери Питта и Джоли не дали отказаться от фамилии отца

Старшая из биологических детей Брэда Питта и Анджелины Джоли (также у них есть трое приемных детей), дочь Шайло, пока не смогла официально отказаться от фамилии отца, сообщает People. По данным издания, слушание по делу 18-летней девушки было отложено из-за «канцелярской ошибки».

«Каждый, кто подает запрос на изменение имени, должен пройти проверку биографических данных в суде, и из-за канцелярской ошибки слушание дела Шайло было перенесено на новую дату», — сказал ее адвокат Питер Левин.

Представитель девушки добавил, что, «к сожалению, суд не смог завершить проверку биографических данных перед слушанием, поэтому оно было перенесено». Новая дата слушания уже назначена — оно запланировано на 19 августа.

Практически одновременно с этим прошла информация, что ее брат, 20-летний Пакс, был госпитализирован с травмой головы, полученной в результате ДТП. Молодой человек въехал на своем электровелосипеде в автомобиль, стоявший на светофоре в ожидании зеленого сигнала.

О том, что Шайло Джоли-Питт решила сменить фамилию и стать просто Шайло Джоли, стало известно в конце мая. По информации TMZ, она подала соответствующие документы в день своего совершеннолетия. 27 мая ей исполнилось 18 лет.

При этом ранее источники, близкие к семье, сообщали о желании Шайло Джоли-Питт переехать жить к отцу. По их данным, решение девочки не особо обрадовало актрису, однако она все же разрешила той пожить в особняке экс-супруга. «Понятно, что Джоли не была счастлива, но она отлично понимает, что Шайло уже выросла и может принимать решения самостоятельно», — заявил инсайдер. Как рассказали инсайдеры тому же People, Брэд Питт «знает» о шаге его дочери и «расстроен, что Шайло отказалась от его фамилии». «Он любит своих детей и скучает по ним. Это очень грустно», — добавил источник.

Всего у Брэда Питта и Анджелины Джоли шестеро общих детей. В 2006 году у пары родилась дочь Шайло Нувель. В 2008 году Джоли родила двойняшек: на свет появились Вивьен Маршелин и Нокс Леон. Также у них есть приемные дети Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Захара Марли. Будучи в отношениях с 2005 года, знаменитости сыграли свадьбу на юге Франции только в 2014 году.

Осенью 2016 года актриса подала на развод с Питтом из-за «непримиримых разногласий». После она утверждала, что приняла решение уйти от актера после того, как он нетрезвым устроил скандал во время перелета на их самолете. Актер якобы применил к ней физическую силу на глазах у детей, а также ударил одного ребенка по лицу, а другого схватил за шею.