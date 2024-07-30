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30 июля 2024, новость

Николь Кидман вышла в свет вместе с мужем и дочерьми

Актриса с семьей прилетела во Францию на Олимпиаду

Николь Кидман вместе с мужем, музыкантом Китом Урбаном, и дочками — 16-летней Сандэй и 13-летней Фэйт, — приехала во Францию на Олимпиаду. Актриса с семьей уже посетила соревнования по скейтбордингу, которые проходили на стадионе в скейт-парке «Конкорд» в Париже.

Во время загрузки произошла ошибка.

Кидман и ее семья выбрали повседневные летние наряды для спортивного мероприятия. Звезда сериала «Экспаты» надела белую рубашку, поверх которой накинула черный блейзер. Она дополнила образ белой бейсболкой и солнцезащитными очками.

На кадрах, которые сделали фотографы, семья запечатлена эмоциональной и воодушевленной. Кидман размахивала руками и громко кричала, поддерживая свою соотечественницу, австралийскую скейтбордистку Хлою Ковелл.

Спортсменка не завоевала медаль и очень из-за этого расстроилась. Младшая дочь актрисы эмоционально отреагировала на поражение скейтбордистки и не смогла сдержать слезы.

Напомним, летние Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа.

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