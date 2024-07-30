Николь Кидман вышла в свет вместе с мужем и дочерьми

Николь Кидман вместе с мужем, музыкантом Китом Урбаном, и дочками — 16-летней Сандэй и 13-летней Фэйт, — приехала во Францию на Олимпиаду. Актриса с семьей уже посетила соревнования по скейтбордингу, которые проходили на стадионе в скейт-парке «Конкорд» в Париже.
Кидман и ее семья выбрали повседневные летние наряды для спортивного мероприятия. Звезда сериала «Экспаты» надела белую рубашку, поверх которой накинула черный блейзер. Она дополнила образ белой бейсболкой и солнцезащитными очками.
На кадрах, которые сделали фотографы, семья запечатлена эмоциональной и воодушевленной. Кидман размахивала руками и громко кричала, поддерживая свою соотечественницу, австралийскую скейтбордистку Хлою Ковелл.
Спортсменка не завоевала медаль и очень из-за этого расстроилась. Младшая дочь актрисы эмоционально отреагировала на поражение скейтбордистки и не смогла сдержать слезы.
Напомним, летние Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа.