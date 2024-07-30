Трейлер дня: Милославская играет революционерку в сериале «Столыпин»

Вышел первый трейлер масштабного исторического сериала « Столыпин » про страсти, кипевшие в России в начале XX века. Петра Столыпина играет Александр Устюгов . Стася Милославская и Юрий Насонов преобразились в дерзких революционеров.

События разворачиваются в 1906 году. Министр внутренних дел Петр Аркадьевич Столыпин приезжает в Санкт-Петербург. Именно там революционеры-максималисты разрабатывают план по уничтожению «врага революции». Юные сторонники кровавого террора уверены в своей правоте и считают, что убийство министра может все изменить. Столыпин же всеми силами пытается навести порядок в стране, раздираемой внутриполитическими распрями.