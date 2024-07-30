Сакраменто
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
30 июля 2024, статьяЧто посмотреть

Трейлер дня: Милославская играет революционерку в сериале «Столыпин»

Главную роль в исторической драме исполняет Александр Устюгов

Вышел первый трейлер масштабного исторического сериала «Столыпин» про страсти, кипевшие в России в начале XX века. Петра Столыпина играет Александр Устюгов. Стася Милославская и Юрий Насонов преобразились в дерзких революционеров.

События разворачиваются в 1906 году. Министр внутренних дел Петр Аркадьевич Столыпин приезжает в Санкт-Петербург. Именно там революционеры-максималисты разрабатывают план по уничтожению «врага революции». Юные сторонники кровавого террора уверены в своей правоте и считают, что убийство министра может все изменить. Столыпин же всеми силами пытается навести порядок в стране, раздираемой внутриполитическими распрями.

В сериале также заняты Александр Яценко, Павел Попов, Екатерина Волкова, Сергей Барковский, Дарья Коныжева. Режиссером стал Алексей Андрианов, набивший руку на исторических проектах «Грозный», «София» и «Годунов».

Премьера «Столыпина» состоится 12 августа на фестивале «Окно в Европу» в Выборге. В онлайн-прокат сериал выйдет на медиаплатформе «Смотрим» в 2024 году.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Александр Устюгов
Александр Устюгов
Стася Милославская
Стася Милославская
Stasya Miloslavskaya
Столыпин
Юрий Насонов
Юрий Насонов
Новые трейлеры
Кадр из сериала «Столыпин»
Столыпин
Трейлер
Кадр из фильма «Субстанция»
Субстанция
Дублированный тизер-трейлер
Кадр из сериала «Декстер: Первородный грех»
Декстер: Первородный грех
Тизер
Кадр из сериала «Пингвин»
Пингвин
Трейлер
Кадр из фильма «Три его дочери»
Его три дочери
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «9 секунд»
9 секунд
Трейлер
Кадр из фильма «Стальное сердце»
Стальное сердце
Тизер-трейлер
Кадр из фильма «Бордерлендс»
Бордерлендс
Дублированный трейлер №2
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
MailО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь