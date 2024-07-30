Трейлер дня: Милославская играет революционерку в сериале «Столыпин»

Вышел первый трейлер масштабного исторического сериала «Столыпин» про страсти, кипевшие в России в начале XX века. Петра Столыпина играет Александр Устюгов. Стася Милославская и Юрий Насонов преобразились в дерзких революционеров.
События разворачиваются в 1906 году. Министр внутренних дел Петр Аркадьевич Столыпин приезжает в Санкт-Петербург. Именно там революционеры-максималисты разрабатывают план по уничтожению «врага революции». Юные сторонники кровавого террора уверены в своей правоте и считают, что убийство министра может все изменить. Столыпин же всеми силами пытается навести порядок в стране, раздираемой внутриполитическими распрями.
В сериале также заняты Александр Яценко, Павел Попов, Екатерина Волкова, Сергей Барковский, Дарья Коныжева. Режиссером стал Алексей Андрианов, набивший руку на исторических проектах «Грозный», «София» и «Годунов».
Премьера «Столыпина» состоится 12 августа на фестивале «Окно в Европу» в Выборге. В онлайн-прокат сериал выйдет на медиаплатформе «Смотрим» в 2024 году.