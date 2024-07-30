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30 июля 2024, новость

Друг Аффлека рассказал о проблемах актера после расставания с Лопез

Режиссер Кевин Смит заявил, что актер «много пьет и заедает стресс»
Бен Аффлек
Бен Аффлек | Источник: Rex / Fotodom.ru

Один из лучших друзей Бена Аффлека режиссер Кевин Смит признался, что актер плохо справляется с расставанием со своей супругой певицей Дженнифер Лопез. Об этом он рассказал изданию People.

По словам автора хитов «Догма» и «Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар», Аффлек старается казаться внешне спокойным и даже радостным, но на деле много пьет и заедает стресс.

«Я один из самых ненадежных его друзей, но вижу, что он явно переживает трудные времена. Моя жена постоянно говорит: “Иди, поговори с ним”. Но я просто не хочу вторгаться в их отношения, чтобы не навредить», — признался Смит.

Звездная пара, которую фанаты в соцсетях называют Беннифер, сыграла свадьбу в июле 2022 года, но уже несколько месяцев не появляется вместе на публике. Ранее Аффлек вышел в свет без обручального кольца, чем подогрел слухи о расставании с певицей.

Ранее Дженнифер Лопез сорвалась на папарацци на фоне слухов о разводе.

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