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30 июля 2024, новость

Селена Гомес ответила на слухи о пластических операциях

Певица заявила, что делала инъекции ботокса
Селена Гомес
Селена Гомес | Источник: Legion-Media.ru

Певица и актриса Селена Гомес отреагировала на слухи о пластических операциях. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Селена Гомес обратила внимание на прошлогодний ролик в TikTok, в котором ассистентка пластического хирурга Марисса Баррионуэво обсуждала изменившуюся внешность певицы. Знаменитость заявила, что не делала пластические операции.

«У меня есть ботокс. Вот и все. Оставьте меня в покое», — написала актриса.

В декабре Селена Гомес объявила о том, что встречается с музыкальным продюсером Бенни Бланко. Певица выложила в соцсети фото, на которых позировала вместе с бойфрендом. На одном из кадров Бланко целовал артистку в губы. Журналисты сообщили, что знаменитости были знакомы друг с другом уже давно. В 2021 году Селена Гомес и Бенни Бланко работали над песней I Can't Get Enough. В январе певица впервые вышла в свет со своим возлюбленным. Поп-исполнительница и продюсер появились вместе на премии «Эмми».

Недавно появились слухи о беременности Селены Гомес. Бойфренд певицы приготовил для нее сэндвич из арбуза, сыра и соленых огурцов. Артистка была не в восторге от блюда, однако поклонники в соцсетях начали обсуждать возможное пополнение в семье певицы из-за необычных вкусовых сочетаний. Позже Гомес показала фигуру в купальнике.

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