Селена Гомес ответила на слухи о пластических операциях

Певица и актриса Селена Гомес отреагировала на слухи о пластических операциях. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Селена Гомес обратила внимание на прошлогодний ролик в TikTok, в котором ассистентка пластического хирурга Марисса Баррионуэво обсуждала изменившуюся внешность певицы. Знаменитость заявила, что не делала пластические операции.
«У меня есть ботокс. Вот и все. Оставьте меня в покое», — написала актриса.
В декабре Селена Гомес объявила о том, что встречается с музыкальным продюсером Бенни Бланко. Певица выложила в соцсети фото, на которых позировала вместе с бойфрендом. На одном из кадров Бланко целовал артистку в губы. Журналисты сообщили, что знаменитости были знакомы друг с другом уже давно. В 2021 году Селена Гомес и Бенни Бланко работали над песней I Can't Get Enough. В январе певица впервые вышла в свет со своим возлюбленным. Поп-исполнительница и продюсер появились вместе на премии «Эмми».
Недавно появились слухи о беременности Селены Гомес. Бойфренд певицы приготовил для нее сэндвич из арбуза, сыра и соленых огурцов. Артистка была не в восторге от блюда, однако поклонники в соцсетях начали обсуждать возможное пополнение в семье певицы из-за необычных вкусовых сочетаний. Позже Гомес показала фигуру в купальнике.