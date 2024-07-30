Селена Гомес ответила на слухи о пластических операциях

Селена Гомес | Источник: Legion-Media.ru

Певица и актриса Селена Гомес отреагировала на слухи о пластических операциях. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Селена Гомес обратила внимание на прошлогодний ролик в TikTok, в котором ассистентка пластического хирурга Марисса Баррионуэво обсуждала изменившуюся внешность певицы. Знаменитость заявила, что не делала пластические операции.

«У меня есть ботокс. Вот и все. Оставьте меня в покое», — написала актриса.

В декабре Селена Гомес объявила о том, что встречается с музыкальным продюсером Бенни Бланко. Певица выложила в соцсети фото, на которых позировала вместе с бойфрендом. На одном из кадров Бланко целовал артистку в губы. Журналисты сообщили, что знаменитости были знакомы друг с другом уже давно. В 2021 году Селена Гомес и Бенни Бланко работали над песней I Can't Get Enough. В январе певица впервые вышла в свет со своим возлюбленным. Поп-исполнительница и продюсер появились вместе на премии «Эмми».