Екатерине Волковой подарили настоящую звезду

Екатерина Волкова поделилась радостной новостью — ей подарили настоящую звезду. Актриса рассказала, что такой необычный подарок ей сделали поклонницы после того, как увидели ее комментарий под одним из роликов в соцсетях, который был посвящен сериалу «Постучись в мою дверь».

<div id="vk_post_-122141110_31603"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?173"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-122141110_31603", -122141110, 31603, 'Z1nwACT_Vh09vJEshXFZH0SPNlE'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

По сюжету турецкого кинохита, главный герой Серкан Болат (Керем Бюрсин) дарит своей возлюбленной Эде (Ханде Эрчел) звезду на небе и показывает ее в телескопе. Волкова призналась, что тоже хотела бы такой подарок. Поклонники обратили внимание на комментарий звезды и решили исполнить ее мечту.

«История о том, как мы решили подарить звезду, увидев комментарий Кати под рилсом ПВМД. Звезда правда настоящая!!! Все официально», — рассказали поклонницы.

Волкова была шокирована таким сюрпризом. «Вы космонавты, что ли? Вы что? Вы с ума сошли?» — удивленно отметила актриса.