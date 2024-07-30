Екатерине Волковой подарили настоящую звезду

Екатерина Волкова поделилась радостной новостью — ей подарили настоящую звезду. Актриса рассказала, что такой необычный подарок ей сделали поклонницы после того, как увидели ее комментарий под одним из роликов в соцсетях, который был посвящен сериалу «Постучись в мою дверь».
По сюжету турецкого кинохита, главный герой Серкан Болат (Керем Бюрсин) дарит своей возлюбленной Эде (Ханде Эрчел) звезду на небе и показывает ее в телескопе. Волкова призналась, что тоже хотела бы такой подарок. Поклонники обратили внимание на комментарий звезды и решили исполнить ее мечту.
«История о том, как мы решили подарить звезду, увидев комментарий Кати под рилсом ПВМД. Звезда правда настоящая!!! Все официально», — рассказали поклонницы.
Волкова была шокирована таким сюрпризом. «Вы космонавты, что ли? Вы что? Вы с ума сошли?» — удивленно отметила актриса.
Напомним, Екатерина Волкова снялась в российской адаптации турецкого телехита, сериале «Постучись в мою дверь в Москве». В проекте она сыграла маму главного героя Сергея (Никита Волков).