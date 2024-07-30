Юлия Высоцкая показала трогательное видео с Андреем Кончаловским

Юлия Высоцкая поделилась с поклонниками домашними кадрами со своим мужем, режиссером Андреем Кончаловским. Актриса сняла его во время ужина: Андрей Сергеевич сидел на улице, держал в руке бокал и о чем-то увлеченно рассказывал.

<div id="vk_post_-122141110_31602"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?173"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-122141110_31602", -122141110, 31602, 'tw8iocYqM9LOQKmGmajOhIaVeu0'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

Режиссер был одет в белую футболку, голубые рубашку и кофту, а также в серые брюки. Высоцкая наложила на ролик композицию Сергея Рахманинова, не раскрыв, о чем говорил супруг.

«Прекрасный. Родной», — лаконично подписала видео ведущая шоу «Едим дома».

Публикацию одной из первых прокомментировала Алла Пугачева. Она оставила в комментариях смайлики в виде огонечка, сердечка и класса. Высоцкая в ответ отправила ей сердечки.

Поклонники отметили, что актрисе очень повезло быть женой такого талантливого и красивого мужчины.

«Быть частью жизни умного мужчины — это счастье!», «Андрей Сергеевич! Рассказывает, будто дирижирует», «Тот редкий случай, когда люди взаимно обогатили друг друга в отношениях. Прекрасные», «Как я люблю его слушать. Столько мудрости в каждом слове!!!»