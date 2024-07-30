Юлия Высоцкая показала трогательное видео с Андреем Кончаловским

Юлия Высоцкая поделилась с поклонниками домашними кадрами со своим мужем, режиссером Андреем Кончаловским. Актриса сняла его во время ужина: Андрей Сергеевич сидел на улице, держал в руке бокал и о чем-то увлеченно рассказывал.
Режиссер был одет в белую футболку, голубые рубашку и кофту, а также в серые брюки. Высоцкая наложила на ролик композицию Сергея Рахманинова, не раскрыв, о чем говорил супруг.
«Прекрасный. Родной», — лаконично подписала видео ведущая шоу «Едим дома».
Публикацию одной из первых прокомментировала Алла Пугачева. Она оставила в комментариях смайлики в виде огонечка, сердечка и класса. Высоцкая в ответ отправила ей сердечки.
Поклонники отметили, что актрисе очень повезло быть женой такого талантливого и красивого мужчины.
«Быть частью жизни умного мужчины — это счастье!», «Андрей Сергеевич! Рассказывает, будто дирижирует», «Тот редкий случай, когда люди взаимно обогатили друг друга в отношениях. Прекрасные», «Как я люблю его слушать. Столько мудрости в каждом слове!!!»
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский познакомились в 1996 году в Сочи на фестивале «Кинотавр». Спустя два года они сыграли свадьбу. В этом браке у кинематографистов родились дочь Мария и сын Петр.