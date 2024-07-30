46-летняя Любовь Толкалина снялась обнаженной

Российская актриса театра и кино Любовь Толкалина снялась полностью без одежды и показала фото фанатам. Соответствующие публикации появились в сторис на ее странице в соцсети.
На одном из кадров звезда сериала «Хэппи-энд» стояла обнаженной на стуле в поле спиной к камере, подбросив вверх белую простыню. На других фото 46-летняя знаменитость лежала голой на вспаханной земле, демонстрируя стройную фигуру.
Кроме того, артистка поплавала в воде в слитном купальнике сиреневого оттенка среди листов кувшинок.
Ранее 46-летняя Любовь Толкалина показала лицо без макияжа на фото с глубоким декольте. Актриса позировала в поле.