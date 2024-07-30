46-летняя Любовь Толкалина снялась обнаженной

Российская актриса театра и кино Любовь Толкалина снялась полностью без одежды и показала фото фанатам. Соответствующие публикации появились в сторис на ее странице в соцсети.

<div id="vk_post_-122141110_31598"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?173"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-122141110_31598", -122141110, 31598, 'Se25FuN8rt-_szOUuW04_exd7io'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

На одном из кадров звезда сериала «Хэппи-энд» стояла обнаженной на стуле в поле спиной к камере, подбросив вверх белую простыню. На других фото 46-летняя знаменитость лежала голой на вспаханной земле, демонстрируя стройную фигуру.

Кроме того, артистка поплавала в воде в слитном купальнике сиреневого оттенка среди листов кувшинок.