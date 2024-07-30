Кристина Асмус снялась в купальнике под душем

Кристина Асмус, фото: соцсети

Актриса Кристина Асмус показала, как выглядит ее фигура в купальнике. Знаменитость опубликовала в соцсети фото, которые были сделаны во время отдыха на Бали.

На одном из кадров 36-летняя Кристина Асмус была запечатлена в белом слитном купальнике. Актриса позировала стоя под тропическим душем.

Напомним, Кристина Асмус почти десять лет состояла в браке с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым. В январе 2014 года у пары родилась дочь Анастасия. В 2020-м звезды расстались, а спустя год Харламов начал встречаться с актрисой Екатериной Ковальчук, с которой познакомился на съемках сериала «Гусар». Летом этого года они официально стали мужем и женой.