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30 июля 2024, новость

Кристина Асмус снялась в купальнике под душем

Актриса выложила фото в купальнике
Кристина Асмус, фото: соцсети
Кристина Асмус, фото: соцсети

Актриса Кристина Асмус показала, как выглядит ее фигура в купальнике. Знаменитость опубликовала в соцсети фото, которые были сделаны во время отдыха на Бали.

На одном из кадров 36-летняя Кристина Асмус была запечатлена в белом слитном купальнике. Актриса позировала стоя под тропическим душем.

Напомним, Кристина Асмус почти десять лет состояла в браке с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым. В январе 2014 года у пары родилась дочь Анастасия. В 2020-м звезды расстались, а спустя год Харламов начал встречаться с актрисой Екатериной Ковальчук, с которой познакомился на съемках сериала «Гусар». Летом этого года они официально стали мужем и женой.

На днях Кристина Асмус призналась, что сорвала съемки фильма у известного режиссера и ушла из проекта. По словам актрисы, он «позволял себе переходить на личность». Артистка не стала называть фамилию кинематографиста.

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