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30 июля 2024, новость

Сын Джоли и Питта госпитализирован с травмой головы

20-летний Пакс Джоли-Питт на электровелосипеде врезался в автомобиль
Анджелина Джоли с сыном Паксом
Анджелина Джоли с сыном Паксом | Источник: Legion-Media.ru

Сын актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта, Пакс, был госпитализирован с травмой головы. Об этом сообщает издание TMZ.

29 июля Пакс Джоли-Питт попал в аварию в Лос-Анджелесе. Сын Джоли и Питта врезался на своем электровелосипеде в автомобиль. Отмечается, что парень передвигался без шлема. На место происшествия приехали сотрудники полиции и врачи.

Очевидцы утверждают, что Пакс жаловался на боль в бедре. Кроме того, он получил травму головы, поэтому его экстренно доставили в больницу. По информации журналистов, врачи боялись, что у сына Джоли и Питта может быть небольшое кровоизлияние в мозг. Однако позже издание сообщило, что состояние парня стабильное, поэтому, возможно, его выпишут в ближайшее время.

У Анджелины Джоли шестеро детей: сыновья Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Нокс Леон и дочери Захара Марли, Шайло Нувель и Вивьен Маршелин. Все изначально носили фамилию Джоли-Питт, хотя лишь трое — Шайло, Нокс и Вивьен — являются биологическими детьми Анджелины и Брэда Питта. 19 сентября 2016 года Джоли подала документы на развод, но он был официально завершен лишь в 2019-м. Сейчас бывшие супруги делят имущество.

20 июля Шайло Джоли-Питт опубликовала в разделе объявлений газеты The LA Times новость о том, что она отказывается от фамилии отца. Позже адвокат девушки Питер Левин заявил, что она приняла такое важное решение после «травмирующих событий».

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