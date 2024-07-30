«Мое сердце»: Дженнифер Лопез показала новые фото подросших близнецов

Дженнифер Лопез опубликовала редкое фото детей — 16-летних Максимилиана и Эммы — на личной странице в соцсети.

<div id="vk_post_-122141110_31563"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?173"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-122141110_31563", -122141110, 31563, 'YwHsDkWv8xc8-dNV25B3Um9FwME'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

Артистка показала три снимка в одном посте. На первом снимке она позирует в бело-зеленом платье рядом с сыном в белом костюме. Второй кадр — селфи с дочерью, на котором певица изображена в белой футболке, а ее дочь — в зеленой клетчатой рубашке. Третьим же слайдом в публикации стал архивный снимок близнецов, когда те были еще маленькими.

«Мое сердце», — коротко подписала пост Дженнифер Лопез.

Близнецы Эмма и Макс родились 22 февраля 2008 года. Дженнифер Лопез воспитывает их вместе с бывшим супругом, певцом и композитором Марком Энтони. В 2011 году пара объявила о расставании, бракоразводный процесс завершился только через три года — 16 июня 2014 года. Причиной развода супруги назвали «тяжелый период, во время которого выяснилось много проблемных точек зрения».

Сама Лопез также поддерживает отношения с детьми своего нынешнего супруга Бена Аффлека от предыдущего брака (с Дженнифер Гарнер) — Вайолет, Серафиной и Сэмюэлем. На фоне слухов о разводе с актером Вайолет Аффлек и Дженнифер Лопез были замечены во время прогулки и шопинга в Хэмптонсе. Источник тогда сообщил People, что Лопез «была очень счастлива, совершая покупки с дочерью Бена» и они «обе были рады компании друг друга».

На днях знаменитость шумно отпраздновала свой 55-летний юбилей. Сначала она организовала ланч в итальянском ресторане в узком семейном кругу с детьми, мамой и близкими друзьями, а позднее устроила вечеринку в стиле сериала «Бриджертоны».