Сакраменто
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
30 июля 2024, новость

Дауни-мл. получит более $80 млн за роль в новых «Мстителях»

Актер согласился на участие в проекте при условии, что режиссерами будут братья Руссо
Роберт Дауни-мл.
Роберт Дауни-мл. | Источник: Legion-Media.ru

Актер Роберт Дауни-мл., который вернется в киновселенную Marvel в роли Доктора Дума в новых «Мстителях», получит гонорар более $80 млн. Variety раскрыл размеры и условия контрактов с братьями Руссо и актером, которые призваны «возродить» супергеройскую франшизу «Мстители».

Энтони и Джо Руссо, режиссеры двух самых успешных фильмов студии — «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал», получат $80 млн за постановку фильмов «Мстители: Судный день» и «Мстители: Секретные войны».

Роберт Дауни-мл., который сыграет суперзлодея Доктора Дума, получит еще больше. Хотя точная сумма его гонорара не раскрывается, источники сообщают, что она значительно превышает $80 млн.

Контракт Дауни-мл. предусматривает также роскошные условия: частный самолет, специальную охрану и целый трейлерный лагерь. Исполнитель роли Тони Старка на сегодняшний день является самым высокооплачиваемым участником кинематографической вселенной Marvel. По примерным оценкам, он заработал $500−600 млн за четыре фильма франшизы «Мстители», три роли в «Железном человеке», а также за роли в «Невероятном Халке», картинах «Первый мститель: Противостояние» и «Человек-паук: Возвращение домой».

При этом, по данным Variety, Роберт Дауни-мл. согласился вернуться в киновселенную Marvel только при условии, что режиссировать фильмы будут братья Руссо.

Съемки новых «Мстителей» стартуют во втором квартале 2025 года в Лондоне. Решение выделить настолько большие гонорары братьям Руссо и Роберту Дауни-мл. было принято после провала фильмов «Человек-муравей и Оса: Квантомания» (мировые сборы $476 млн) и «Капитан Марвел 2» (мировые сборы $206 млн при бюджете $220 млн).

Премьеры фильмов «Мстители: Судный день» и «Мстители: Секретные войны» запланированы на май 2026-го и май 2027-го соответственно. Изначально злодеем в следующих «Мстителях» должен был выступить Канг Завоеватель, картина носила подзаголовок «Династия Канга», однако планы развалились после того, как Джонатана Мэйджерса признали виновным в домашнем насилии, — контракт с исполнителем роли Канга разорвали.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Человек-муравей и Оса: Квантомания
Джо Руссо
Джо Руссо
Joe Russo
Энтони Руссо
Энтони Руссо
Anthony Russo
Мстители: Финал
Мстители: Секретные войны
Мстители: Война бесконечности
Человек-паук: Возвращение домой
Роберт Дауни-мл.
Robert Downey Jr.
Первый мститель: Противостояние
Мстители: Судный день
Капитан Марвел 2
Новые трейлеры
Кадр из сериала «Столыпин»
Столыпин
Трейлер
Кадр из фильма «Субстанция»
Субстанция
Дублированный тизер-трейлер
Кадр из сериала «Декстер: Первородный грех»
Декстер: Первородный грех
Тизер
Кадр из сериала «Пингвин»
Пингвин
Трейлер
Кадр из фильма «Три его дочери»
Его три дочери
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «9 секунд»
9 секунд
Трейлер
Кадр из фильма «Стальное сердце»
Стальное сердце
Тизер-трейлер
Кадр из фильма «Бордерлендс»
Бордерлендс
Дублированный трейлер №2
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь