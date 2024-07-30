Дауни-мл. получит более $80 млн за роль в новых «Мстителях»

Актер Роберт Дауни-мл., который вернется в киновселенную Marvel в роли Доктора Дума в новых «Мстителях», получит гонорар более $80 млн. Variety раскрыл размеры и условия контрактов с братьями Руссо и актером, которые призваны «возродить» супергеройскую франшизу «Мстители».
Энтони и Джо Руссо, режиссеры двух самых успешных фильмов студии — «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал», получат $80 млн за постановку фильмов «Мстители: Судный день» и «Мстители: Секретные войны».
Роберт Дауни-мл., который сыграет суперзлодея Доктора Дума, получит еще больше. Хотя точная сумма его гонорара не раскрывается, источники сообщают, что она значительно превышает $80 млн.
Контракт Дауни-мл. предусматривает также роскошные условия: частный самолет, специальную охрану и целый трейлерный лагерь. Исполнитель роли Тони Старка на сегодняшний день является самым высокооплачиваемым участником кинематографической вселенной Marvel. По примерным оценкам, он заработал $500−600 млн за четыре фильма франшизы «Мстители», три роли в «Железном человеке», а также за роли в «Невероятном Халке», картинах «Первый мститель: Противостояние» и «Человек-паук: Возвращение домой».
При этом, по данным Variety, Роберт Дауни-мл. согласился вернуться в киновселенную Marvel только при условии, что режиссировать фильмы будут братья Руссо.
Съемки новых «Мстителей» стартуют во втором квартале 2025 года в Лондоне. Решение выделить настолько большие гонорары братьям Руссо и Роберту Дауни-мл. было принято после провала фильмов «Человек-муравей и Оса: Квантомания» (мировые сборы $476 млн) и «Капитан Марвел 2» (мировые сборы $206 млн при бюджете $220 млн).
Премьеры фильмов «Мстители: Судный день» и «Мстители: Секретные войны» запланированы на май 2026-го и май 2027-го соответственно. Изначально злодеем в следующих «Мстителях» должен был выступить Канг Завоеватель, картина носила подзаголовок «Династия Канга», однако планы развалились после того, как Джонатана Мэйджерса признали виновным в домашнем насилии, — контракт с исполнителем роли Канга разорвали.