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30 июля 2024, новость

Стало известно о секретном «черном списке» актеров в СССР

Актер Садальский рассказал, что в советские времена существовал перечень актеров, не допускавшихся на главные роли
Станислав Садальский
Станислав Садальский | Источник: PersonaStars

Советский и российский актер Станислав Садальский рассказал о секретном «черном списке» артистов в СССР. О негласном разделении звезд стало известно из его публикации в LiveJournal.

По словам Садальского, в советские годы существовал перечень звезд, которые не допускались на главные роли. Это объяснялось «отсутствием социального здоровья в лице».

Садальский заявил, что в списке какое-то время находилась народная артистка СССР Инна Чурикова. Однако после ее брака с режиссером Глебом Панфиловым это ограничение было снято. «Удачно вышла замуж за социально значимого режиссера и из списка тут же выпала. Искусство должно двигаться вперед… Оно и двигается», — заключил артист.

Чурикова ушла из жизни в январе 2023 года. В августе того же года не стало Панфилова.

Ранее Садальский обвинил Малышеву в своем увольнении с Первого канала.

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